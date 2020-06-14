2020-06-14T10:48:56+03:00
Общество

В Екатеринбурге полиция разогнала тусовщиков, устроивших вечеринку с красотками и диджеем

Теперь организаторам вечеринки грозит штраф
Евгений СТОЯНОВ
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Атмосферу создавали сексуальные красотки и диджеи. Фото: сриншот видео Royal PubАтмосферу создавали сексуальные красотки и диджеи. Фото: сриншот видео Royal Pub
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В субботу, 13 июня, в Екатеринбурге представители одного известного ресторана устроили вечеринку под открытым небом. Все происходило в парке Победы, а происходящее транслировали в Instagram. Чтобы вечеринка удалась, организаторы позвали нескольких диджеев, а еще пригласили очаровательных танцовщиц.

Тусовщиков не остановило то, что в Свердловской области до сих пор действуют ограничия, связанные со вспышкой пандемии коронавируса. И проведение массовых мероприятий до сих пор остается под запретом.

На вечеринку, которая начиналось в 18 часов, зазывали через соцсети.

Екатеринбуржцы устроили вечеринку на Уралмаше, несмотря на коронавирус.

- Настроение – отличное. Ведем прямой эфир из парка Победы. Ничто нас не остановит, ни коронавирус, ни плохая погода, ни метеориты, - говорил диджей на кадрах видео.

Вечеринка началась в 18 часов. Фото: сриншот видео Royal Pub

Вечеринка началась в 18 часов. Фото: сриншот видео Royal Pub

На тусовку пришли несколько десятков екатеринбуржцев.

Но вечеринку все-таки пришлось прекратить. Это произошло после того, как в парк Победы приехал наряд полиции. Как рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, полиция уже установила личности участников вечеринки, а ее организаторам грозит административная ответственность.

Напомним, что недавно в Екатеринбурге на 15 тысяч оштрафовали организатора подпольной вечеринки Станислава Словиковского.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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