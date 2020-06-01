Новый печальный рекорд: за сутки на Среднем Урале нашли еще 283 заболевших

За минувшие сутки в Свердловской области коронавирус подтвердился еще у 283 жителей. Таким образом, на сегодняшний день в регионе заболели 5 732 человека. Об этом сообщает региональный оперштаб. Больше всего заболевших – в Екатеринбурге (+201).

Кроме того, новыми пациентами стали жители Верхней Салды. Верхней Пышмы, Богдановича, Лесного, Ревды, Горноуральского, Арамильского и Белоярского ГО, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Кировграда, Краснотурьинска, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Первоуральска, Среднеуральска, Сысертского и Талицкого ГО.

Состояние 58 госпитализированных оценивается как тяжелое, 57 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 30 – на аппаратах ИВЛ.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 259. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

Кроме того, за сутки от COVID-19 погибли еще два человека, поэтому теперь в регионе официально зафиксировано 29 смертей от коронавируса.

Но есть и хорошие новости: за все время медикам удалось полностью вылечить и поставить на ноги больше 2 337 человек.

Перед началом последних майских выходных мэр Екатеринбурга Александр Высокинский провел заседание оперштаба с участием глав администраций семи районов города и специалистами Роспотребнадзора. Во время разговора был и названы самые благоприятные и неблагоприятные районы. Первым оказался Октябрьский район, вторым – Орджоникидзевский и Кировский.

Кроме того, с 13 апреля по 28 мая на нарушителей самоизоляции полицейскими были составлено 2 500 административных протоколов. Общая сумма штрафов по рассмотренным 255 делам составила 553 тысячи рублей. За это же время было обследовано больше 1 600 торговых точек, и в 253 из них были выявлены нарушения.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 414 878 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 855 летальных исходов, выздоровело 175 877 человек.

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