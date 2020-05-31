2020-05-31T16:26:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Снимают ли в Свердловской области ограничения: отвечает губернатор Куйвашев

До этого глава Среднего Урала просил два дня, чтобы принять трудное решение
Олег ГАЛИМОВ
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Всего в регионе зарегистрировано 5449 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.Всего в регионе зарегистрировано 5449 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев еще не принял решение о снятии или продлении ограничений в регионе. Об этом глава Среднего Урала написал в своем Instagram.

- Готовлюсь к завтрашним совещаниям, по итогам которых буду принимать решение о продлении или о частичном смягчении ограничительных мер.

КАЛЬЯНЩИКИ У «КОСМОСА»

В своей традиционной рубрике «вопросы от уральцев» губернатор ответил на вопрос жителей дома по улице Николая Никонова, 18. Они пожаловались Евегению Куйвашеву на громкую музыку у ККТ «Космос», где в последнее время стали собираться любители кальянов.

- Поручил заместителю губернатора Азату Салихову обсудить с главой городской полиции вопрос о размещении у «Космоса» дежурного патруля полиции, чтобы был долгосрочный эффект, - ответил губернатор.

ОПЕРАЦИЯ ИЛИ Я ИДУ В СУД!

Одним из обращений также стал комментарий матери ребенка, которому из-за отмены плановых операций не могут удалить катаракты.

- Мой ребенок ходит как слепой котенок! Или вы возобновляете операции в «Микрохирургии глаза», или я иду в суд! – написала женщина.

Губернатору лишь осталось напомнить, что отмена приемов и операций – это вынужденная мера.

- Конечно, я хочу, чтобы все были здоровы. Особенно дети. Но вы же не хотите, чтобы ваш ребенок подхватил COVID-19? Если нужна неотложная помощь. Обратитесь к врачам, в экстренном случае они будут обязаны помочь.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего в регионе зарегистрировано 5449 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.За последние сутки было выписано еще 31 человек. Всего уральские врачи вылечили 2173 пациента. Общее число жертв COVID-19 в регионе – 27.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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