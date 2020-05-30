«Мир никогда не будет прежним»: губернатор Евгений Куйвашев ответил свердловчанам на просьбу ослабить режим самоизоляции

30 Май 2020 2020-05-30T16:17:24+03:00

По словам главы региона, их задача сохранить здоровье жителей и они уже приступили к разработке специальной программы

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Жители Свердловской области по-прежнему негодуют, почему в регионе не могут ослабить режим самоизоляции. Сначала губернатор Евгений Куйвашев должен был снять ограничительные меры в конце мая, но потом продлил их до 1 июня. Сегодня глава региона ответил уральцам, которые устали сидеть дома.

-Сегодня у нас снова больше двух с половиной сотен новых случаев заражения. И чья-то сегодняшняя прогулка под предлогом того, что все устали от самоизоляции, завтра обернется новой сотней заболевших. И тогда, конечно, ни о каких ослаблениях режима речи даже вести будет невозможно. Вы совершенно правы - наш мир уже никогда не будет прежним, но он должен стать более безопасным для здоровья, - ответил Евгений Куйвашев.

Также губернатор сообщил, что сейчас правительство разрабатывает специальные программы для здоровья граждан, которые помогут жить в условиях пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU