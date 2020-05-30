Успеем позагорать: уральские синоптики рассказали, какой будет июнь в Екатеринбурге

30 Май 2020 2020-05-30T14:37:04+03:00

Небесная канцелярия будет радовать теплой погодой, но не обойдется без дождей

Изменить размер текста: A A

Через один день лето придет уже официально. Рассказываем, какая погода ждет уральцев в июне.

По данным портала Gismeteo, весь месяц в Екатеринбурге будет тепло. В среднем температура не будет опускаться ниже плюс 25 градусов. Первая неделя лет обещает быть дождливой. 1, 5 и 7 июня ожидаются грозы и небольшой ветер. Воздух прогреется до +22 градусов днем и +15 ночью.

Самыми теплыми днями будет 10 и 11 июня. Жара достигнет 27 градусов выше нуля. Затем температура будет постепенно снижаться. Третья неделя июня снова дождливая, но без гроз.

Погода в екатеринбурге на месяц. Фото: портал Gismeteo

ИСТОЧНИК KP.RU