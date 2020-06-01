Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 1 июня 2020 года: отчаянное обращение к губернатору матери больного ребенка и борьба с кальянщиками

СТАТИСТИКА

За прошедшие сутки в Екатеринбурге и Свердловской области зарегистрировано 265 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии коронавируса достигло 5 449 человек, из которых 2 173 - уже выписаны из инфекционных отделений больниц региона, так как у них полностью вылечен коронавирус. За последние сутки выписан 31 пациент.

Новые случаи зарегистрированы в Екатеринбурге (+176 человек), Ирбите, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Кушве, Невьянске, Шале, Ревде, Реже и других населенных пунктах Свердловской области.

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На данный момент 67 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, 29 из них подключены к аппаратам ИВЛ, 249 госпитализированных уральцев находятся в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Один человек с коронавирусом за последние сутки скончался, общее число смертей в регионе – 27.

КАЛЬЯНУ НЕТ

В Екатеринбурге совсем недалеко от многоэтажного дома, где живет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, весной начали гонять любителей собраться вместе и покурить кальян. Здесь же молодые компании громкой слушают музыку.

На это вынужден был в очередной раз отреагировать глава региона. Куйвашев дал поручение своему заместителю Азату Салихову обратиться в полиции Екатеринбурга, чтобы стражи порядка усилили патрулирование этого участка в районе ККТ «Космос».

Не все парки города открытыФото: Алексей БУЛАТОВ

ОТЧАЯННОЕ ОБРАЩЕНИЕ МАТЕРИ МАЛЫША

Мать ребенка в Екатеринбурге обратилась к губернатору с проблемой: ее ребенку не могут сделать операцию по удалению катаракты, так как все плановые операции в Екатеринбурге и Свердловской области отменены.

- Ребенок ходит как слепой котенок. Или вы возобновляете операции, или я иду в суд! – поставила ультиматум женщина.

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На это Евгений Куйвашев в очередной раз произнес привычные слова: вы же не хотите, чтобы ваш ребенок подхватил коронавирус. Сейчас оказывается только неотложная помощь.