2020-06-01T00:24:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 1 июня 2020 года: отчаянное обращение к губернатору матери больного ребенка и борьба с кальянщиками

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге и Свердловской области на 1 июня 2020 года
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Досуговые учреждения откроют в последнюю очередьДосуговые учреждения откроют в последнюю очередьФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

СТАТИСТИКА

За прошедшие сутки в Екатеринбурге и Свердловской области зарегистрировано 265 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии коронавируса достигло 5 449 человек, из которых 2 173 - уже выписаны из инфекционных отделений больниц региона, так как у них полностью вылечен коронавирус. За последние сутки выписан 31 пациент.

Новые случаи зарегистрированы в Екатеринбурге (+176 человек), Ирбите, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Кушве, Невьянске, Шале, Ревде, Реже и других населенных пунктах Свердловской области.

«Правда. Музыка Свобода» с Ройзманом: ответственность власти и выход из самоизоляции

00:00
00:00

На данный момент 67 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, 29 из них подключены к аппаратам ИВЛ, 249 госпитализированных уральцев находятся в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Один человек с коронавирусом за последние сутки скончался, общее число смертей в регионе – 27.

КАЛЬЯНУ НЕТ

В Екатеринбурге совсем недалеко от многоэтажного дома, где живет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, весной начали гонять любителей собраться вместе и покурить кальян. Здесь же молодые компании громкой слушают музыку.

На это вынужден был в очередной раз отреагировать глава региона. Куйвашев дал поручение своему заместителю Азату Салихову обратиться в полиции Екатеринбурга, чтобы стражи порядка усилили патрулирование этого участка в районе ККТ «Космос».

Не все парки города открыты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не все парки города открытыФото: Алексей БУЛАТОВ

ОТЧАЯННОЕ ОБРАЩЕНИЕ МАТЕРИ МАЛЫША

Мать ребенка в Екатеринбурге обратилась к губернатору с проблемой: ее ребенку не могут сделать операцию по удалению катаракты, так как все плановые операции в Екатеринбурге и Свердловской области отменены.

- Ребенок ходит как слепой котенок. Или вы возобновляете операции, или я иду в суд! – поставила ультиматум женщина.

Как живет система жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в условиях пандемии коронавируса: отвечает министр

00:00
00:00

На это Евгений Куйвашев в очередной раз произнес привычные слова: вы же не хотите, чтобы ваш ребенок подхватил коронавирус. Сейчас оказывается только неотложная помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 1 июня 2020 года: отчаянное обращение к губернатору матери больного ребенка и борьба с кальянщиками
Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге и Свердловской области на 1 июня 2020 года
«Пустите хотя бы в коридор!»: пациенты показали, как ночуют у больницы в палатке, потому что не хватает мест для больных коронавирусом
В Новосибирске возле ковидного госпиталя разбили палаточный городок. Из него сбежал уже один из пациентов: теперь его ищут полицейские и волонтеры
Новости 24