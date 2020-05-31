На Среднем Урале выявлено еще 265 случаев COVID-19

За последние сутки в Свердловской области было выявлено 265 новых случаев COVID-19. Как рассказали «КП»-Екатеринбург в региональном оперштабе, общее число заболевших достигло 5 5449 человек. Из 67 тяжелобольных пациентов – 55 находятся на аппаратах ИВЛ.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 249, - пояснили в оперштабе

Зарегистрирован еще один случай смерти больного COVID-19. Общее число случаев – 27.

СНИМУТ ЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ?

Этот вопрос волнует уже два дня всех уральцев. Ожидается, что сегодня, 31 мая 2020 года, Евгений Куйвашев примет решение и сообщит о том, снимаются ли в Свердловской области ограничения по коронавирусу.

- Посмотрим статистику за выходные, и к понедельнику я расскажу вам о своем решении, - написал губернатор в Instagram.

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