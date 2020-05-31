Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 31 мая 2020 года: воля в государственном кулаке и чистка спортплощадок

СТАТИСТИКА

В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки официально подтвержден 261 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии на Среднем Урале заболели COVID-19 5 184 человека. Из этого числа пациентов 2 142 человек полностью вылечились от коронавируса, в том числе 145 человек – за последние сутки.

Новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Асбесте, Ирбите, Первоуральске и других населенных пунктах региона.

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Состояние 71 пациента оценивается как тяжелое, из них 28 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 354 пациента инфекционных отделений больниц области находятся в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Один человек с коронавирусом за сутки скончался в Свердловской области. Таким образом, общее число жертв коронавируса на Среднем Урале составило 26 человек. Такие данные приводит оперативный штаб региона.

ВОЛЮ В КУЛАК

Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в очередной раз попросили открыть магазины с отдельным входом, чтобы соблюдать санитарные правила.

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Однако глава региона, признав, что всем на Среднем Урале сегодня нелегко, заявил, что отдельный вход – не панацея для магазинов. Для безопасности нужно сделать очень многое, это позволит минимизировать риски. Поэтому и появились санитарные декларации. Люди хотят вернуться на работу. Однако, по словам губернатора, на деле в некоторых магазинах работа ведется спустя рукава6 есть нарушения, торговые точки штрафуют и закрывают. Поэтому пока Евгений Куйвашев предложил собрать волю в кулак и потерпеть.

Памятка для жителей Свердловской областиФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

БЕЗОПАСНЫЙ СПОРТ НА УЛИЦЕ

Открытые спортивные площадки в Екатеринбурге и Свердловской области теперь усилиями волонтеров обрабатывают, чтобы исключить риски заражения коронавирусом. Начали с уральской столицы.

Бригады моют турники и брусья безопасным раствором, и уже через полчаса после обработки можно приступать к использованию тренажеров.

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