Хватит ли всем тестов и когда откроют другие магазины: отвечает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

К 30 мая в Свердловской области подтвердилось 5184 случая коронавируса. Последние дни прибавляется по 200 пациентов с Covid-19 каждые сутки. Это настораживает Роспотребнадзор и местное правительство. Но люди устали сидеть дома, и многие хотят поскорее выйти на работу. Однако, в регионе до сих пор действует режим самоизоляции. О снятии ограничительных мер, об открытии непродовольственных магазинов отвечает губернатор Евгений Куйвашев.

- В масках, которые стоят бешеных денег, ходят процентов 10. Все магазины битком, на улицах толпы, на детских площадках полно детей. Это плохо, но это реальность. Народ устал сидеть дома без денег и обозлился. На подачки по 5 тыс. рублей не проживешь. Отпустите всех. В любом случае мир не будет прежним.

- Мы обязаны налаживать все жизненные процессы в регионе. Это обсуждается каждый день во время совещаний о снятии ограничений. Но каждый день у нас больше двух с половиной сотен заболевших каждый день. Чья- то прогулка может обернуться сегодня новой сотней. Вы совершенно правы, мир никогда не будет прежним. Но он должен быть безопасным. В ближайшее время приступим к разработке программы защиты общественного здоровья».

- Я работаю в "Бургер Кинге" в ТРЦ "Депо" в Нижнем Тагиле. С 28 марта, то есть уже два месяца нахожусь на самоизоляции. Живу одна, не замужем, детей нет. Кто мне компенсирует два месяца без работы и без зарплаты? "Бургер Кинг"? Государство? Пока ни от кого помощи нет.

- Не знаю, как оформлены ваши трудовые отношения, но если вас официально никто не увольнял, работодатель обязан был отправить вас домой с сохранением заработной платы. Сегодня бизнес получает льготные кредиты для выплаты зарплаты и сохранения трудового коллектива. Очень многие уже этим пользуются.Если вы потеряли работу, незамедлительно встаньте на учет.

В больницах Екатеринбурга есть лимиты на максимальное количество тестов, которое могут делать в сутки? Моя мама лежит в 24-й больнице, ей должны были сделать тест ещё несколько дней назад, но сделали только сейчас. Врачи говорят, что так подошла очередь.

- В медицинских учреждениях таких лимитов нет. Доктора ориентируются на определенные медицинские показания пациента, при которых берется биоматериал для исследований. Они оценивают температуру, ваши заболевания, и так далее. Лаборатории медучреждений, выполняющие исследования на коронавирус, имеют определенные мощности, однако в целом сегодня ежедневно проводят анализы в необходимом объеме. При этом во всех медицинских учреждениях, и 24-я больница здесь не является исключением, мазки у пациентов берутся несколько раз, контрольный — перед выпиской. Безусловно, в любом правиле бывают исключения, и отдельные задержки могут быть.

- Откройте маленькие магазины с отдельным входом! Возможность соблюдать санитарные правила там есть.

- Нам всем тяжело. Очень часто мне пишут в том духе, что отдельный вход — это какая-то панацея для объектов торговли. Но в действительности любому заведению, организации необходимо сегодня очень многое сделать для того, чтобы действительно минимизировать риски. Потому и появились санитарные деклараций. Все просят: дайте нам работать, у нас все хорошо и безопасно. А на практике, знаете, что мы часто видим совсем другое. Работа ведется спустя рукава, нарушения допускаются, магазины штрафуют и закрывают. Давайте соберем волю в кулак.

- У вас есть данные, сколько людей пострадают из-за того, что вся система здравоохранения сейчас нацелена на лечение коронавируса, и люди с другими заболеваниями не получают адекватной медпомощи? Ощущение, как будто все делают вид, что других болезней не существует».

Мы действительно серьезную мобилизацию провели с точки зрения подготовки мест для больных COVID-19, говорить, что вся система здравоохранения брошена на это, не совсем правильно. Под борьбу с инфекцией мы отдали менее 6 тысяч коек из 31 с лишним тысячи, которые у нас имеются в системе регионального здравоохранения. Мы не прекращали оказывать экстренную и неотложную помощь. Вот, по данным свердловского ТФОМС, с начала года в медицинские организации за лечение пациентов было направлено 18,9 миллиарда рублей. При этом на борьбу с коронавирусной инфекцией непосредственно система медстрахования «потратила» лишь около 20 миллионов, а все остальные средства пошли на неотложную и плановую помощь свердловчанам.

- В медсанчасти № 31 Новоуральска руководство отменило тесты на коронавирус для медперсонала. Это законно? Учитывая, что количество случаев растёт».

- Не знаю, были ли приняты в медсанчасти решения, о которых вы пишете, и что послужило поводом к этому — больница подведомственна Федеральному медико-биологическому агентству. Но если все работники учреждения контактируют с заразившимися, их должны регулярно тестировать. Обязательно проверю эту информацию, в том числе отдельно переговорю о мерах, предпринимаемых в городе, с главой муниципалитета.