2020-05-30T10:44:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Скончался один пациент: в Екатеринбурге и Свердловской области 261 новый случай коронавируса

По данным регионального оперштаба, больше всего случаев за сутки зафиксировано в уральской столице
Юлия СТАЛИНА
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Всего в регионе заболели 184 человек.Всего в регионе заболели 184 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области подтвердился 261 случай новой коронавирусной инфекции. Это данные регионального оперативного штаба за 30 мая. Теперь зараженных в области 5184 человек.

Новые случаи инфекции наши в Екатеринбурге, Асбесте и Алапаевске, Нижнем Тагиле, Ирбите, Верхней Пышме и других городах.

- Состояние 71 госпитализированных оценивается как тяжелое, из них 53 находятся в реанимации, 28 – на аппаратах ИВЛ. Есть пациенты со средней тяжести. Таких в 40-ой больнице и других инфекционных учреждения региона – 354. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии, - комментирует Оперштаб.

По данным ведомства, от Covid-19 скончался еще один человек за последние сутки. Итога погибших от коронавируса стало 26 человек. Выписано еще 145 человек. Всего уральские врачи вылечили 2142 пациента.

ВЫКЛ. ЗВУК

ИСТОЧНИК KP.RU

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