В Екатеринбурге волонтеры начали обрабатывать уличные спортивные площадки

30 Май 2020 2020-05-30T09:34:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Свердловские волонтеры приступили к санитарной обработке городских спортплощадок. Недавно губернатор Евгений Куйвашев разрешил свердловчанам гулять по двое и заниматься спортом на открытом воздухе. Чтобы обезопасить жителей волонтеры решили помыть турники и брусья, но перед этим они прошли обучение у санитарных врачей.

- При выборе средства были проведены констультации со специалистами, предложенный раствор безопасен, его, например, используют в операционных. Уже спустя полчаса после обработки жители могут снова приступать к тренировкам, - сообщает оперштаб.

Сейчас в оперативном штабе собирают данные о спортплощадках, которые нужно обработать. Волонтеры приезжают на место с растворами и моют инвентарь. Заниматься физкультурой можно уже через час.

ИСТОЧНИК KP.RU