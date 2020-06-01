За полтора месяца в Екатеринбурге поймали 2 500 нарушителей самоизоляции

1 Июнь 2020 2020-06-01T07:37:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшую пятницу глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел заседание оперштаба, на котором прояснил ситуацию по коронавирусу в городе. Напомним, на сегодняшний день в столице Урала 3 572 заболевших. Также в Свердловской области по-прежнему введен режим повышенной готовности, за исполнением которого пристально следят.

- С 13 апреля по 28 мая полиция составила больше 2 500 административных протоколов на нарушителей самоизоляции, общая сумма штрафов по рассмотренным 255 делам составила 553 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Было обследовано больше 1 600 торговых точек, из них в 253 были выявлены нарушения.

Кроме того, во время заседания Роспотребнадзор назвал самый эпидблагоприятный район – им оказался Октябрьский. А вот больше всего зараженных нашли в Орджоникидзевском и Кировском. Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 5 449 человек, из них 27 погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU