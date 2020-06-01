1 Июнь 2020 2020-06-01T06:27:26+03:00

В Екатеринбурге назвали район, где меньше всего зараженных коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В минувшие выходные глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел заседание оперштаба, на котором обсудил текущее положение дел, связанных с коронавирусом. В ходе встречи был назван район, где меньше всего и больше всего выявлено заболевших COVID-19. Напомним, в конце мая мы писали, что «лидером» в антирейтинге стал Железнодорожный район – с начала месяца положительные тесты получили 349 жителей.

Однако согласно новым данным Роспотребнадзора, больше всего заболевших – в Орджоникидзевском и Кировском районе. А меньше всего – в Октябрьском.

Кроме того, с 13 апреля по 28 мая городская полиция составила больше 2,5 тысяч административных протоколов на нарушителей самоизоляции. Общая сумма штрафов по рассмотренным 255 делам составила 553 тысячи рублей. за это же время было обследовано больше 1 600 торговых точек, и в 253 из них были выявлены нарушения.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 5 449 человек, из них 27 погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU