2020-05-31T16:25:33+03:00
Общество

У «Космоса» поставят пункт полиции, чтобы разгонять кальянщиков

Об этом рассказал Евгений Куйвашев
Олег ГАЛИМОВ
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Местный отдел полиции уже завалили жалобами на шум по ночамМестный отдел полиции уже завалили жалобами на шум по ночамФото: Олег ЗОЛОТО
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В своей традиционной рубрике в Instagram «вопросы от уральцев» губернатор Свердловской области ответил на вопрос жителей дома по улице Николая Никонова, 18. Они пожаловались Евгению Куйвашеву на громкую музыку у ККТ «Космос», где в последнее время стали собираться любители кальянов.

- Попрошу вице-губернатора Азата Салихова обсудить с главой городской полиции вопрос о размещении у «Космоса» временного пункт полиции, чтобы был долгосрочный эффект, - ответил губернатор.

Отметим, что недавно у «Космоса» уже проходил рейд полиции, по итогам которого были выписаны штрафы за отсутствие масок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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