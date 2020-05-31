У «Космоса» поставят пункт полиции, чтобы разгонять кальянщиков

31 Май 2020 2020-05-31T16:25:33+03:00

Местный отдел полиции уже завалили жалобами на шум по ночам Фото: Олег ЗОЛОТО

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В своей традиционной рубрике в Instagram «вопросы от уральцев» губернатор Свердловской области ответил на вопрос жителей дома по улице Николая Никонова, 18. Они пожаловались Евгению Куйвашеву на громкую музыку у ККТ «Космос», где в последнее время стали собираться любители кальянов.

- Попрошу вице-губернатора Азата Салихова обсудить с главой городской полиции вопрос о размещении у «Космоса» временного пункт полиции, чтобы был долгосрочный эффект, - ответил губернатор.

Отметим, что недавно у «Космоса» уже проходил рейд полиции, по итогам которого были выписаны штрафы за отсутствие масок.

ИСТОЧНИК KP.RU