2020-05-20T07:25:33+03:00
Общество

«У одного из малышей нашли COVID-19»: под Екатеринбургом на карантин закрыли дежурную группу в детском саду

Сейчас специалисты Роспотребнадзора ищут всех контактных и проводят дезинфекцию помещений
Мария Трапезникова
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В Арамили в детском саду закрыли на карантин одну из четырех дежурных группВ Арамили в детском саду закрыли на карантин одну из четырех дежурных группФото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне, 19 мая, в городе Арамиль, что под Екатеринбургом, специалистом Роспотребнадзора пришлось закрыть на карантин одну из четырех дежурных групп в детском саду «Родничок». Все дело в том, что в ней у одного из воспитанниковобнаружили коронавирус. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в региональном оперштабе.

- Это обязательная мера профилактики, связанная с подтверждением у одного из детей, посещавших группу, диагноза COVID-19. В последний раз ребенок приходил в детский сад еще 8 мая, но из-за признаков ОРВИ был отстранен от посещения и находился под наблюдением врачей. Накануне проведенное тестирование выявило у ребенка наличие коронавируса, - рассказали в оперштабе.

Сейчас ребенку оказывается все необходимая медицинская помощь, а в самом детском саду проводится традиционный комплекс всех обязательных в этом случае мероприятий. Специалисты выявляют круг всех, кто мог контактировать с малышом, после чего изолируют их, а помещения продезинфицируют.

Напомним, на сегодняшний день в Екатеринбурге работают 34 детских сада, в которые ходят 1 525 детей из 129 дежурных групп. Однако в период с 20 по 22 мая число работающих групп по всему Среднему Уралу планируется увеличить до 1 579. В столице Урала будут работать порядка 372 садов. В них могут попасть только те дети, чьи родители вынуждены работать во время самоизоляции. Кстати, вот тут мы рассказывали, как можно записать ребенка в дежурную группу.

В Свердловской области на сегодняшний день почти три тысячи заболевших коронавирусом. При этом в регионе зафиксировано семь смертей от вируса и больше 800 выздоровевших. Режим самоизоляции продлили до 25 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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