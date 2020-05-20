«У одного из малышей нашли COVID-19»: под Екатеринбургом на карантин закрыли дежурную группу в детском саду

Накануне, 19 мая, в городе Арамиль, что под Екатеринбургом, специалистом Роспотребнадзора пришлось закрыть на карантин одну из четырех дежурных групп в детском саду «Родничок». Все дело в том, что в ней у одного из воспитанниковобнаружили коронавирус. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в региональном оперштабе.

- Это обязательная мера профилактики, связанная с подтверждением у одного из детей, посещавших группу, диагноза COVID-19. В последний раз ребенок приходил в детский сад еще 8 мая, но из-за признаков ОРВИ был отстранен от посещения и находился под наблюдением врачей. Накануне проведенное тестирование выявило у ребенка наличие коронавируса, - рассказали в оперштабе.

Сейчас ребенку оказывается все необходимая медицинская помощь, а в самом детском саду проводится традиционный комплекс всех обязательных в этом случае мероприятий. Специалисты выявляют круг всех, кто мог контактировать с малышом, после чего изолируют их, а помещения продезинфицируют.

Напомним, на сегодняшний день в Екатеринбурге работают 34 детских сада, в которые ходят 1 525 детей из 129 дежурных групп. Однако в период с 20 по 22 мая число работающих групп по всему Среднему Уралу планируется увеличить до 1 579. В столице Урала будут работать порядка 372 садов. В них могут попасть только те дети, чьи родители вынуждены работать во время самоизоляции. Кстати, вот тут мы рассказывали, как можно записать ребенка в дежурную группу.

В Свердловской области на сегодняшний день почти три тысячи заболевших коронавирусом. При этом в регионе зафиксировано семь смертей от вируса и больше 800 выздоровевших. Режим самоизоляции продлили до 25 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 20 мая 2020 года: открытие главного парка и растущая безработица. Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге и Свердловской области на 20 мая 2020 года (подробнее)

В Екатеринбурге начали тестировать на антитела к коронавирусу. Проверить, есть ли у вас иммунитет к Covid-19, можно в 23 лабораториях Свердловской области (подробнее)

«Сотрудницы гостиниц и столяры стали швеями»: из-за коронавируса порядка 150 предприятий Урала начали делать защитные костюмы и маски. Из-за этого на некоторых из них в два раза пришлось увеличить штат сотрудников (подробнее)

Что делать, если разбился ртутный градусник: советы от свердловских спасателей. Как правильно собирать ртуть и куда ее выкидывать - в небольшой памятке (подробнее)