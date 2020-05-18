2020-05-18T13:56:01+03:00
Общество

В Екатеринбурге увеличивают число дежурных групп в детских садах: как записать в них ребенка

Поэтапное открытие запланировано на территории всей области с 20 по 22 мая
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге увеличат число дежурных групп в детских садахВ Екатеринбурге увеличат число дежурных групп в детских садахФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уже начиная с 20 по 22 мая практически во всех детских садах Среднего Урала откроются дежурные группы. Об этом заявили в департаменте образования администрации Екатеринбурга. В столице Урала будут работать порядка 372 садов, в которых откроют 1 579 дежурных групп.

- Дежурные группы смогут посещать дети родителей, профессиональные категории которых прописаны в Указе Президента РФ от 2 апреля 2020 года и Указе губернатора Свердловской области от 18 марта 2020 года, - добавили в департаменте.

Для того, чтобы зачислить ребенка в дежурную группу, родителям нужно будет:

- написать заявление о зачислении ребенка в группу на имя руководителя детского сада;

- принести оригиналы справок с места работы обоих родителей (или законных представителей) из организаций, которых Указом Президента РФ разрешено работать, с указанием графика работы родителей;

- предоставить справку об отсутствии контакта с больными, которую можно будет получить прямо в детском саду у медработника.

Напомним, что на сегодняшний день в Екатеринбурге работают 34 детских сада, в которые ходят 1 525 ребенка из 129 дежурных групп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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