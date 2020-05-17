2020-05-17T15:00:10+03:00
Спорт

«Пришлось урезать зарплату»: в ФК «Урал» опровергли слухи о долгах перед футболистами из-за коронавируса

Ряд СМИ писали о том, что у клуба после отмены всех мачтей возникли большие проблемы с финансированием
Мария Трапезникова
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Ряд СМИ писали о том, что у клуба после отмены всех мачтей возникли большие проблемы с финансированиемРяд СМИ писали о том, что у клуба после отмены всех мачтей возникли большие проблемы с финансированиемФото: Алексей БУЛАТОВ
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В ФК «Урал» опровергли слухи о долгах перед футболистами и финансовыми проблемами из-за пандемии коронавируса и приостановке всех матчей. Такая информация не так давно стала появляться в ряде СМИ. В клубе официально заявили, что финансовая ситуация у них – стабильная.

- Финансирование ФК «Урал» осуществляется равными долями от генеральных спонсоров и бюджета Свердловской области. Бюджетные средства составляют не более одной трети, - рассказали в пресс-службе клуба. – При этом партнеры и спонсоры не отказываются от своих обязательств – финансирование клуба осуществляется в необходимом объеме.

Но без «но» не обошлось: у всех футболистов из-за пандемии урезали зарплату. Спортсмены сами пошли навстречу и согласились на такие временные ограничения. И такая мера тоже помогает «Уралу» держаться на плаву.

- Определенные сложности испытывает сейчас все мировое спортивное сообщество. Однако, применительно к нашему клубу, речи о каких-либо возможных задолженностях перед игроками и персоналом не идет, - добавляют в клубе. – «Урал» всего перечислял зарплату в срок и продолжит это делать.

Напомним, что ФК «Урал» отменил все матчи еще в середине апреля. Причина простая – чтобы не создавать угрозу распространения коронавируса. Чуть позже стало известно, что Российская Премьер-Лига также временно берет паузу. Однако недавно Исполком РФС заявил, что РПЛ возвращается в строй – с 21 июня 2020 года. И потому, несмотря на всевозможные трудности, футболисты «Урала» планируют успешно доиграть сезон, выступив в заключительных матчах и побороться за победу в Кубке России, финал которого запланирован на 25 июля.

Между тем, на сегодняшний день в Свердловской области - больше двух с половиной тысяч заболевших, шестеро погибших от COVID-19 и больше семисот вылечившихся. В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности, возможное послабление которого свердловские власти будут обсуждать завтра, 18 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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