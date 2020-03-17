«Футбол берет паузу, но говорить о завершении сезона еще рано»: все игры «Урала» отменили до 10 апреля

Все матчи ФК «Урал» отменили до 10 апреля. Такое решение приняла Российская Премьер-Лига сегодня, 17 марта. Также переносят игры «Кубка России». Причина, как и у многих других спортивных мероприятий – угроза распространения коронавируса.

- Это решение властей. Все понимают, что ситуация очень серьёзная. Других вариантов, кроме приостановления РПЛ, просто не было. Мы же говорим о жизни людей, болельщиков, футболистов. Никаких нареканий не было. Нашими футбольными клубами руководят умные люди, которые понимают сложившуюся ситуацию. У нас есть два возможных варианта тренировочных процессов. Завтра соберёмся с командой, тренерским штабом. Будем решать, что делать в этой ситуации, - передают слова Григория Иванова, президента ФК «Урал», пресс-служба команды.

В Екатеринбурге 26 марта должна пройти игра между «Уралом» и «Рубином» в рамках «Кубка России». Сначала руководство клуба решили ограничить посещение зрителей до пяти тысяч человек. Сейчас матч и вовсе отменяют. Всем, кто купил билет, обещают компенсировать потери. Также сохраняются абонементы. Подробная информация появится на официальном сайте команды в среду, 18 марта.

- Говорить о завершении сезона пока рано. Если до 10 апреля ситуация ухудшится или не поменяется, будут уже принимать это решение. Сейчас игры перенесли, значит и финал чемпионатов сдвигается на две недели, - пояснил Никита Медведевских, пресс-аташе ФК «Урал».

Напомним, «Урал» объявил об отмене еще одного матча с ярославским «Шинником». Свердловской команде сообщили решение о переносе игры на неопределенный срок за несколько часов до самолета.

Тем временем, в Екатеринбурге официально подтвердили первый случай коронавируса. Вирус нашли у женщины, которая недавно вернулась из Италии.