2020-03-17T17:10:38+03:00
Спорт

«Футбол берет паузу, но говорить о завершении сезона еще рано»: все игры «Урала» отменили до 10 апреля

Руководство футбольного клуба решает, что делать с болельщиками, которые приобрели билеты на домашние игры.
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Все матчи ФК «Урал» отменили до 10 апреля.Все матчи ФК «Урал» отменили до 10 апреля.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Все матчи ФК «Урал» отменили до 10 апреля. Такое решение приняла Российская Премьер-Лига сегодня, 17 марта. Также переносят игры «Кубка России». Причина, как и у многих других спортивных мероприятий – угроза распространения коронавируса.

- Это решение властей. Все понимают, что ситуация очень серьёзная. Других вариантов, кроме приостановления РПЛ, просто не было. Мы же говорим о жизни людей, болельщиков, футболистов. Никаких нареканий не было. Нашими футбольными клубами руководят умные люди, которые понимают сложившуюся ситуацию. У нас есть два возможных варианта тренировочных процессов. Завтра соберёмся с командой, тренерским штабом. Будем решать, что делать в этой ситуации, - передают слова Григория Иванова, президента ФК «Урал», пресс-служба команды.

В Екатеринбурге 26 марта должна пройти игра между «Уралом» и «Рубином» в рамках «Кубка России». Сначала руководство клуба решили ограничить посещение зрителей до пяти тысяч человек. Сейчас матч и вовсе отменяют. Всем, кто купил билет, обещают компенсировать потери. Также сохраняются абонементы. Подробная информация появится на официальном сайте команды в среду, 18 марта.

- Говорить о завершении сезона пока рано. Если до 10 апреля ситуация ухудшится или не поменяется, будут уже принимать это решение. Сейчас игры перенесли, значит и финал чемпионатов сдвигается на две недели, - пояснил Никита Медведевских, пресс-аташе ФК «Урал».

Напомним, «Урал» объявил об отмене еще одного матча с ярославским «Шинником». Свердловской команде сообщили решение о переносе игры на неопределенный срок за несколько часов до самолета.

Тем временем, в Екатеринбурге официально подтвердили первый случай коронавируса. Вирус нашли у женщины, которая недавно вернулась из Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Пётр Ян — Марлон Мораес: «Беспощадный» Ян поборется за возможность бросить вызов чемпиону UFC
Российский боец смешанного стиля Пётр Ян, по прозвищу No Mercy («Беспощадный»), в бою с бразильцем Марлоном Мораесом оспорит звание претендента на поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе Генри Сехудо
Сергей Ковалёв — Салливан Баррера: «Крашер» вновь готов пройти путь к титулу
Бывший чемпион мира российский боксёр Сергей Ковалёв проведёт свой решающий бой, от которого зависит его дальнейшая карьера, против представителя Кубы Салливана Бареры. Поединок пройдёт 25 апреля в США и станет главным боем боксёрского вечера в Калифорнии
Ростов - Локомотив 15 марта 2020: прямая онлайн-трансляция матча 22 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Ростов - Локомотив 15 марта. Прямая онлайн-трансляция состоится 15 марта 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 22 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Новости 24
ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель среднего и малого бизнеса до 1,5 трлн рублей
Стало известно о состоянии екатеринбурженки, у которой подтвердился коронавирус
В Екатеринбурге в больнице №40 ограничили посещение пациентов
НЛМК внедрил цифровой сервис в помощь поставщикам компании
В Нижнем Тагиле общественные места благоустроят на 54 миллиона
В 2020 году в лагеря и санатории поедут 130 тысяч юных екатеринбуржцев
ЕВРАЗ планирует построить новое производство железнодорожных колес в «Титановой долине»
Сотрудников Кольцово перед сменами проверяют на тепловизорах
В 2020 году в Свердловской области установят 127 новых камер, чтобы ловить лихачей
Екатеринбург вошел в тройку самых заботливых городов России
Уралец пытался получить права по поддельной медсправке
На трассе «Пермь – Екатеринбург» на четыре дня закроют участок дороги
Из Екатеринбурга за ночь вывезли 996 тонн снега