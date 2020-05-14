2020-05-14T10:44:07+03:00
Общество

В Свердловской области еще один человек погиб от COVID-19

Теперь в регионе – четыре смерти от коронавируса
Мария Трапезникова
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На Среднем Урале нашли еще одного погибшего от коронавирусаНа Среднем Урале нашли еще одного погибшего от коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области от коронавируса погиб еще один человек. Как рассказали в региональном оперштабе, речь идет о пожилом человека. Смерть произошла в связи с осложнениями хронических заболеваний. Теперь общее число смертей в регионе – четыре.

Напомним, до этого в регионе насчитывалось три смерти от коронавируса. Первым стал 54-летний житель Красноуфимска, который слишком поздно обратился к медикам за помощью и все время переносил болезнь, что называется, «на ногах». Диагноз подтвердился у него только после вскрытия. Еще двое погибших – пенсионеры из Екатеринбурга, которые скончались в больнице.

На сегодняшний день в Свердловской области официально зафиксировано 2 362 заболевших. При этом за все время медикам удалось поставить на ноги 574 человека.

Фото: Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

Фото: Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

В Свердловской области до 18 мая действует режим самоизоляции. Начиная с 19 мая, согласно словам губернатора Евгения Куйвашева, регион постепенно начнет выходить с него: открываются торговые центры, парки и скверы. Однако точки общепита по-прежнему будут работать в режиме доставки.

Накануне стало известно, что из-за пандемии коронавируса Минобразования РФ приняло решение перенести ЕГЭ для 11-классников с 8 июня на более поздний срок. А ОГЭ для 9-классников было вообще отменено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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