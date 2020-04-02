Режим полной самоизоляции в Екатеринбурге 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области стабильная. Об этом в среду вечером сообщили представители регионального оперативного штаба по борьбе с болезнью. Новых случаев заболевания за 1 апреля подтверждено не было. При этом число выздоровевших пациентов выросло до восьми. Тем не менее режим самоизоляции в регионе сохраняется.

Как и прежде, выходить из дома рекомендуется лишь по необходимости, если нужно купить продукты, лекарства, выгулять собаку или съездить на работу.

Губернатор Свердловской области вечером в среду объяснил, что если текущие рекомендации соблюдать, то новых ограничительных мер вводиться не понадобится. А такое явление, как контрольно-пропускные пункты на границе области могут появиться лишь в том случае, если президент введет в стране режим ЧС.

Режим самоизоляции нужен, чтобы остановить распространение коронавируса в стране.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Продажу алкоголя в регионе на время самоизоляции, кстати, запрещать не будут. Но лучше занять себя чем-нибудь другим. А вот возможность введения QR-кодов, как в столице, на Урале не отрицают. Они могут понадобиться, чтобы контролировать граждан - смотреть, не скапливаются ли люди в общественных местах.

Впрочем возможностей просто погулять у жителей Екатеринбурга и Свердловской области становится все меньше. В среду в столице Урала закрыли Шарташский лесной парк. А до этого был закрыт ЦПКиО имени Маяковского. Работу продолжают только магазины с товарами первой необходимости и аптеки. Кафе и рестораны могут обслуживать клиентов только на вынос или через службу доставки.

Трассы и дороги в регионе опустели. Из-за этого те автомобилисты, которым не сидится дома, начали часто превышать скорость. За одни сутки камеры, установленные на аварийных участках дорог области зафиксировали около 8000 таких нарушений ПДД.

Рестораны и кафе могут обслуживать клиентов только на вынос или через службу доставки.Фото: Андрей АБРАМОВ

А службы занятости области начали принимать безработных граждан в режиме онлайн. То есть первичное обращение и перерегистрацию они будут проводить дистанционно. Затронул режим самоизоляции и свердловских поисковиков из отряда «Лиза Алерт». Они временно переходят в формат online, поэтому большая часть работы - выезды, патрулирование, оклейка ориентировок, - сводится к минимуму. Теперь волонтеры будут выезжать только в самых экстренных случаях.

А Центр СПИДа в Екатеринбурге ввел новые правила приема ВИЧ-позитивных пациентов. Теперь антиретровирусные препараты будут доставляться им на дом.

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