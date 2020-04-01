1 Апр 2020 2020-04-01T17:00:50+03:00

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В Екатеринбурге после введения режима самоизоляции закрыли Шарташский лесной парк. Руководство парка попросило жителей города отнестись с пониманием к ограничительным мерам и оставаться дома.

Напомним, в Екатеринбурге с 30 марта закрыты места массового скопления людей, например, ЦПКиО имени Маяковского. Также ограниченв работа культурных и развлекательных учреждений. Работу продолжают только магазины с товарами первой необходимости и аптеки.

Организации, которые нарушают указ губернатора об ограничении работы, грозит временный запрет на деятельность. Что касается должностных лиц, то к ним принимаются более жесткие меры - дело передают в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU