«Будем выезжать только в экстренных случаях»: свердловские поисковики переходят в режим online из-за коронавируса

1 Апр 2020 2020-04-01T13:47:34+03:00

У волонтеров не хватает масок и перчаток, чтобы работать на улице

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Свердловские поисковики отряда «Лиза Алерт» временно переходят в формат online, поэтому большая часть работы - выезды, патрулирование, оклейка ориентировок, - сводится к минимуму. Теперь волонтеры будут выезжать только в самых экстренных случаях.

- Вопрос выезда будет решаться, в частности, с учетом того, есть ли у волонтеров в наличии средства индивидуальной защиты - маски, респираторы FFP2, перчатки и защитные очки, - рассказали в отряде. - Наши добровольцы нуждаются в них, чтобы обезопасить себя и других от потенциальной вирусной угрозы.

Волонтеры просят всех горожан в период самоизоляции быть очень внимательными друг к другу, постоянно следить за близкими с деменцией и детьми, чтобы они не терялись. Поскольку теперь найти ресурсы для поисков будет сложнее, чем в обычное время.

- Еще раз убедитесь, что ваш участок безопасен - на нем нет открытых люков, септиков, колодцев и погребов, что туалет постоянно закрыт и подходит для использования детьми, что калитка и ворота надежно закрываются, а в заборе нет дыр, - добавили в «Лизе Алерт».

ИСТОЧНИК KP.RU