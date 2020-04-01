2020-04-01T16:40:38+03:00
Общество

В Свердловской области из-за опустевших дорог водители стали чаще превышать скорость

За сутки камеры зафиксировали почти восемь тысяч нарушений
Алина СУРИНА
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Водители нарушают скоростной режим из-за опустевших дорогВодители нарушают скоростной режим из-за опустевших дорогФото: Алексей БУЛАТОВ
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С понедельника большинство жителей Свердловской области находятся в режиме самоизоляции, введенным Евгением Куйвашевым из-за угрозы распространения коронавируса. Поэтому трассы и городские дороги заметно опустели. Как рассказали в областном ГИБДД, это побудило многих водителей к превышению установленного скоростного режима.

Только за минувшие сутки камерами, установленными на аварийных участках дорог региона, выявлено почти 8000 нарушений, связанных с превышением скоростного режима. Для сравнения - во вторник, 10 марта, таким же количеством камер фиксации нарушений было выявлено 6000 нарушений.

- Например, на 330 километре автодороги «Пермь-Екатеринбург» установлен комплекс фиксации нарушений ПДД. Накануне, этим комплексом выявлено свыше 200 нарушений. Для сравнения - во вторник 10 марта здесь выявлено 35 нарушений. На данном участке допустимый скоростной режим не более 90 км/ч, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

На Егоршинском подъезде Екатеринбурга за вчерашний день выявлено больше 900 нарушений. Двумя неделями ранее здесь выявлено в семь раз меньше нарушений, связанных с превышением скоростного режима. На этом участке, который относится к городской черте, допустимый скоростной режим не более 60 км/ч.

Как рассказали в госавтоинспекции области, подобная картина наблюдается в большинстве аварийный участков дорог, где нарушения ПДД фиксируются в автоматическом режиме. В ГИБДД предостерегают водителей от превышения установленного скоростного режима и напоминают о необходимости использования ремней безопасности, в том числе и пассажирами транспортных средств. Также садящихся за руль уральцев просят исключить опасные маневры и выезды на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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