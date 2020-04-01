Свердловские ВИЧ-позитивные пациенты получают препараты с доставкой на дом

1 Апр 2020 2020-04-01T09:48:32+03:00

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Центр СПИДа в Екатеринбурге ввел новые правила приема ВИЧ-позитивных пациентов. Теперь антиретровирусные препараты будут доставляться на дом в связи со вспышкой коронавируса в городе.

- Препараты будут доставляться тем, кто имеет низкий иммунный статус, а, значит, большой риск возникновения каких-либо инфекционных заболеваний, пожилым людям и тем, кто находится на самоизоляции после возвращения из поездок, или с симптомами ОРЗ, а также беременным женщинам и детям, - уточнили в пресс-службе регионального Минздрава.

Доставка происходит каждый день на 10 машинах. И за 24 часа медикам Центра СПИДа удается развозить препараты более, чем 150 пациентам. Каждому из них лекарства выдаются на два месяца. Медсестры и фельдшеры выходят на адрес, передают препараты, уточняют состояние пациентов и консультируют по следующим явкам на прием.

Кроме того, уже сформирована база волонтеров, которые помогают Центру СПИДа с доставкой препаратов. В группе 10 водителей и семь волонтеров, которые отвечают на звонки ВИЧ-позитивных пациентов. Все необходимые телефоны указаны на официальном сайте Центра.

ИСТОЧНИК KP.RU