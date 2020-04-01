1 Апр 2020 2020-04-01T16:21:11+03:00

Вся информация о работе центров занятости есть на их официальном сайте Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Свердловской области службы занятости принимают уральцев онлайн на время режима самоизоляции. Дистанционно будут проводить первичное обращение в службу занятости и перерегистрацию. Специалисты будут обзванивать безработных граждан.

- Если человеку необходимо обратиться в центр занятости за консультацией, рекомендуется сделать это по телефону «горячих линии» городских и районных центров занятости населения Свердловской области или сделать это в письменной форме, - рассказали в департаменте информационной политики.

Вся информация о новом режиме работы размещена на официальном сайте департамента и на страницах центров занятости в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU