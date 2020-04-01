В Свердловской области службы занятости принимают уральцев онлайн
В Свердловской области службы занятости принимают уральцев онлайн на время режима самоизоляции. Дистанционно будут проводить первичное обращение в службу занятости и перерегистрацию. Специалисты будут обзванивать безработных граждан.
- Если человеку необходимо обратиться в центр занятости за консультацией, рекомендуется сделать это по телефону «горячих линии» городских и районных центров занятости населения Свердловской области или сделать это в письменной форме, - рассказали в департаменте информационной политики.
Вся информация о новом режиме работы размещена на официальном сайте департамента и на страницах центров занятости в социальных сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU