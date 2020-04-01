«Живем в режиме повышенной готовности»: свердловчан просят брать с собой паспорт при выходе на улицу

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил жителей региона брать с собой паспорт при выходе на улицу. Об этом глава Среднего Урала написал в своем Instagram.

- Мы с вами по-прежнему живем в режиме повышенной готовности, важно соблюдать введенные ранее ограничительные меры, в том числе не покидать своих домов без веских причин. Как и всегда за порядком на улицах муниципалитетов следят сотрудники полиции. Чтобы у них не возникало лишних вопросов, гражданам, направляющимся на работу (если организации разрешено работать), в ближайший продуктовый или в аптеку, стоит брать с собой удостоверяющие личность документы, - отметил губернатор.

Каждый день в области делается порядка тысячи тестов на коронавирус, в ближайшее время станут известны результаты анализов 4000 человек. У врачей есть все необходимое: маски, перчатки и защитные костюмы с запасом на 2-3 дня. Но в скором времени будут дополнительные поставки медицинский изделий.

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