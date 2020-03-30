Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 30 марта 2020 года: привет от космонавта, упрямые супермаркеты и ЭКСПО-койки

На сегодняшний день в Екатеринбурге и Свердловской области не выявлено новых уральцев, заразившихся коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 24 случая заболевания COVID-2019. Все больные находятся в Городской больнице №40.

Близкий круг людей, контактировавших с зараженными коронавирусом находятся под наблюдением врачей в ЦГКБ №6. Состояние трех пациентов - тяжелое, двух – средней тяжести, остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

В Екатеринбурге уже есть первый пациент, который полностью выздоровел от опасной инфекции.

Торговые центры закрыты, но там работают продуктовые маркетыФото: Алексей БУЛАТОВ

УПРЯМЫЕ УРАЛЬЦЫ

В выходные в Свердловской области выдалась по-настоящему весенняя теплая погода. Поэтому, несмотря на предупреждение властей региона, часть уральцев уехала в область на отдых. Трассы были заполнены автомобилями, а в продуктовых магазинах на кассах порой выстраивались очереди. Благо, что необходимых товаров на полках хватает.

Однако самыми упрямыми оказались представители торгового бизнеса. Так, сеть «Леруа Мерлен» открыла свои двери для покупателей, как 28, так и 29 марта. Покупателей предупредили, что находиться в магазине друг от друга можно на расстоянии не ближе одного метра. Но далеко не все соблюдали это правило.

В магазин запускали не больше 200 человек одновременно. На входе дежурила охрана. В субботу в торговый центр нагрянули специалисты Роспотребнадзора, после этого магазин закрылся, но только до следующего утра. В воскресенье работа «Леруа Мерлен» продолжилась. Руководство гипермаркета сообщило, что теперь здесь продаются товары первой необходимости. В общем, смекалка сегодня – двигатель торговли.

"Леруа Мерлен" открыл свои двери для покупателей. В торговый центр приехал Роспотребнадзор. Фото: читатель "КП"

ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО ЗАСТАВИЛИ РАСКЛАДУШКАМИ

29 марта пользователей интернета напугала фотография, сделанная в международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» - большой зал был полностью заставлен раскладушками в количестве 3 000 штук. Зрелище непривычное.

Однако, как выяснилось, никакого военного госпиталя здесь, как подумали некоторые уральцы, разворачивать не стали. Это были учения, и вовсе не военные: свердловское министерство общественной безопасности тренировалось вместе с медиками.

- В международной практике в период ЧС крупные по площади помещения часто используют в качестве временных госпиталей для пострадавших и больных, - говорят в пресс-службе выставочного центра.

«Екатеринбург-ЭКСПО» для этого подходит: удаленность от центра города, близость к трассе и аэропорту, огромная парковка, оборудованная кухня и огромная площадь.

Три тысячи раскладушек выставили в "Екатеринбург Экспо". Фото: информационный портал Znak.com

КОСМИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Перед длинными выходными российский космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев напомнил о совете президента России Владимира Путина, призвав провести ближайшую неделю с 30 марта по 5 апреля дома. Для этого космонавт записал для жителей Свердловской области специальное видео.

- Коронавирус – это серьезный вызов всей нашей планете. Чтобы преодолеть его, нужно оставаться спокойными, очень серьезно отнестись к рекомендациям, соблюдая простые правила: чаще мыть руки, проветривать помещения. При первых симптомах болезни нужно обратиться к врачу, - подчеркнул в своей речи Сергей Прокопьев.

Космонавт Сергей Прокопьев поддержал уральцев. Фото: скрин с видео

Чтобы карантин прошел незаметно, космонавт посоветовал читать книги, общаться с семьей или работать в домашних условиях. Так, по его словам, период самоизоляции пройдет незаметно.

Напомним, что нерабочая неделя продлится в Екатеринбурге и Свердловской области с 30 марта по 5 апреля. В городе не работают торговые центры и другие объекты торговли и сферы обслуживания. Исключение составляют магазины с товарами первой необходимости, продуктовые маркеты и аптеки. Также закрыты все образовательные, спортивные, культурные и развлекательные учреждения.

Памятка для уральцевФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Телефоны «горячих линий» для жителей Екатеринбурга и Свердловской области:

Федеральная «горячая линия»: 8 800 200 01 12 (круглосуточно);

Отдельная «горячая линия» Роспотребнадзора Свердловской области: 8 800 555 49 43 (круглосуточно);

Министерство общественной безопасности Свердловской области: 8 343 312-08-81 или 112.

«Горячая линия» Федерации профсоюзов Свердловской области: 8 343 371 56 46.

Берем у богатых и отдаем бедным, это правильно: как свердловские политики оценили обращение Владимира Путина к нации. Политики и официальные лица считают, что президент сделал очень своевременное заявление (подробнее)

Нерабочая неделя в Екатеринбурге 2020: какие магазины и торговые центры открыты в городе. Как город переживет длинные выходные с 30 марта по 5 апреля (подробнее)