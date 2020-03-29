Магазины «Леруа Мерлен» в Екатеринбурге продолжили работать даже после запрета Роспотребнадзора

Сеть магазинов «Леруа Мерлен» не закрылась, несмотря на то, что сутки назад этого потребовал Роспотребназдор. В субботу, 28 марта, ведомство нагрянуло в магазин для проверки. После этого инспекторы опечатали вход и выгнали всех посетителей.

- Так, сотрудники Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, выехавшие в гипермаркет «Леруа Мерлен», установили, что предприятие торговли не приостановило свою деятельность. Руководству гипермаркета вручен протокол о временном запрете деятельности на период нерабочих дней с 28 марта по 5 апреля. Вход в торговый зал опечатан, оставлены 3 кассы, перед которыми выставлен товар первой необходимости, - сообщается на сайте правительства Свердловской области.

В магазине с самого утра много людей. Фото: Читатель "КП"

Напомним, в Екатеринбурге по указу президента должны закрыться все развлекательные центры, кафе и рестораны. С 28 марта по 5 апреля работают лишь аптеки, продовольственные магазины, больницы. Но «Леруа Мерлен» нашли как обойти запрет. Сегодня они по-прежнему принимают посетителей.

- Дорогие клиенты, магазины Леруа Мерлен работают для вас с 8:00 до 20:00 в соответствии с распоряжением Правительства РФ #762-р от 27.03.2020. Товары, реализуемые в наших гипермаркетах, входят в перечень товаров первой необходимости, - заявили в мазазине.

Сейчас по магазинам Екатеринбурга ездит комиссия, которая проверяет наличие товаров первой необходимости и контролирует цены.