В два раза меньше, чем требовала прокуратура: в Екатеринбурге вынесли приговор «гонщику», сбившему трех человек

20 марта в Ленинском районном суде Екатеринбурга вынесли приговор по делу Владимира Пузырева, который в ноябре 2018 года сбил на перекрестке Фурманова - 8 Марта трех человек. В тот день под колеса его внедорожника Honda CR-V попали молодая мама Екатерина Норицына, ее трехлетний сын Ваня, а также Андрей Медведев. Эксперты пришли к выводу, что иномарка разогналась до 82 километров в час. После наезда на произошел на пешеходов автомобиль Пузырева врезался в столб.

Всех пострадавшие провели в больнице долгие месяцы и до сих пор проходят реабилитацию. В частности Екатерине врачи удалили почку и селезенку, а ее ребенок был признан инвалидом. Лишь недавно малыш научился ходить и кататься на велосипеде.

Из-за вспышки коронавируса в суды пускают только участников процесса, поэтому возможности поговорить с журналистами у Пузырева не было. Фото: Ленинский суд Екатеринбурга

Изначально СК обвинял Владимира Пузырева в покушении на убийство трех человек, но позже дело переквалифицировали на статьи «Хулиганство», «Причинение тяжких телесных повреждений» и «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». Дело в том, что, мужчина был лишен водительских прав еще за несколько месяцев до аварии из-за того, что имел заболевание при котором запрещено садиться за руль. Но Владимир Пузырев все равно ездил за рулем с поддельными правами.

Пузыреву грозило до 17 лет лишения свободы, но приговор оказался намного мягче.

После того, как машина сбила пешеходов, иномарка влетела в столб. Фото: УГИБДД Екатеринбурга

Ленинский суд оправдал Пузырева по статье о подделке документов. Его осудили только по статьям «Причинение тяжких телесных повреждений» и «Хулиганство». Пузыреву дали 6 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Также по решению суда Пузырев должен будет выплатить Екатерине Норицыной 550 тысяч рублей.

Отметим, что прокуратура требовала для Владимира Пузырева срок почти в два раза больше, чем тот, который в итоге вынес судья.

У Владимира Пузырева есть жена, двое взрослых детей и внучка. Фото: соцсети

В ходе следствия Пузырев вину в совершении преступлений отрицал, он уверял, что когда был за рулем ему неожиданно стало плохо. Но третьему отделу по расследованию особо важных дел регионального СКР все-таки удалось доказать, что наезд на пешеходов был умышленным.

- В отношении обвиняемого проведены две стационарные комплексные психолого-психиатрические судебные экспертизы, согласно заключениям которых он осознавал общественную опасность своих действий в момент инкриминируемого ему преступления против здоровья трёх человек. Кроме того, по делу проведено несколько судебно-медицинских экспертиз, автотехническая, видеотехническая и генетическая судебные экспертизы, допрошено большое количество свидетелей, - уточнили в пресс-службе СУ СКР.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/686397" frameborder="0"></iframe> Пострадавшая в ДТП на Фурманова рассказала о жизни после аварии.Алексей БУЛАТОВ

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