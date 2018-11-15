Суд отправил в СИЗО водителя Honda, сбившего в Екатеринбурге женщину с коляской
Ленинский районный суд арестовал на два месяца 50-летнего жителя Екатеринбурга Владимира Пузырева, который накануне сбил в центре города троих человек. До 13 января 2019 года мужчина будет находиться в СИЗО.
Утром 14 ноября Пузырев двигался на своей Honda CRV по улице Фурманова в сторону 8 Марта, но за 300 метров до перекрестка выехал на тротуар и протаранил пешеходов, среди которых была женщина с 2-летним сыном.
Последней преградой машины стал светофор. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу
От полученных травм малыш впал в кому, а его мама получила перелом позвоночника. Сейчас за их жизни борются врачи. По последней информации, мальчик перенес операцию и ему удалили часть мозга, чтобы он выжил. Также источник «Комсомолки» сообщил, что у ребенка перелом костей таза и черепа.
ДТП на 8 марта-Фурманова.Видео: 4 канал
После случившегося к расследованию аварии подключились следователи. Они уверены, что Пузырев умышлено сбил людей. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Пузырева ведут в зал на оглашение приговораФото: Олег Галимов
Следственный комитет ходатайствовал о заключении водителя под стражу и суд удовлетворил прошение силовиков.
Судья вынес вполне ожидаемое решениеФото: Алексей БУЛАТОВ
Мужчина встретит новый год за решеткойФото: Алексей БУЛАТОВ
- По версии следствия, действия водителя указанной автомашины носили умышленный характер, поскольку не были продиктованы сложившейся дорожной обстановкой и не были обусловлены технической неисправностью или недостаточной водительской квалификацией указанного мужчины, имеющего значительный стаж управления автомобилем, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области после суда.