Суд отправил в СИЗО водителя Honda, сбившего в Екатеринбурге женщину с коляской

Ленинский районный суд арестовал на два месяца 50-летнего жителя Екатеринбурга Владимира Пузырева, который накануне сбил в центре города троих человек. До 13 января 2019 года мужчина будет находиться в СИЗО.

Утром 14 ноября Пузырев двигался на своей Honda CRV по улице Фурманова в сторону 8 Марта, но за 300 метров до перекрестка выехал на тротуар и протаранил пешеходов, среди которых была женщина с 2-летним сыном.

Последней преградой машины стал светофор. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

От полученных травм малыш впал в кому, а его мама получила перелом позвоночника. Сейчас за их жизни борются врачи. По последней информации, мальчик перенес операцию и ему удалили часть мозга, чтобы он выжил. Также источник «Комсомолки» сообщил, что у ребенка перелом костей таза и черепа.

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После случившегося к расследованию аварии подключились следователи. Они уверены, что Пузырев умышлено сбил людей. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Пузырева ведут в зал на оглашение приговораФото: Олег Галимов

Следственный комитет ходатайствовал о заключении водителя под стражу и суд удовлетворил прошение силовиков.

Судья вынес вполне ожидаемое решениеФото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина встретит новый год за решеткойФото: Алексей БУЛАТОВ

- По версии следствия, действия водителя указанной автомашины носили умышленный характер, поскольку не были продиктованы сложившейся дорожной обстановкой и не были обусловлены технической неисправностью или недостаточной водительской квалификацией указанного мужчины, имеющего значительный стаж управления автомобилем, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области после суда.