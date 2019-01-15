2019-01-15T14:03:15+03:00
Происшествия

«С такими травмами не живут»: пострадавшая в аварии на Фурманова молодая мама рассказала о своем здоровье и состоянии двухлетнего сына

Врачам пришлось удалить Екатерине Норицыной почку и селезенку
Олег Галимов
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Скоро женщину переведут с сыном на домашнее лечениеСкоро женщину переведут с сыном на домашнее лечениеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вряд ли сейчас в Екатеринбурге найдется человек, который бы не слышал о жуткой аварии на перекрестке Фурманова – 8 Марта. Тот роковой день поделил жизни участников ДТП на до и после, а истинные причины произошедшего до сих пор выясняют следователи.

На пути несущегося внедорожника Honda CRV оказалась Екатерина Норицына и ее двухлетний сын Иван. Молодая мама, как обычно, везла своего единственного ребенка в садик. Несколько недель за их жизни боролись лучшие врачи города, а за новостями об их состоянии следила вся Свердловская область.

Внедорожник сбил трех человек и врезался в светофор. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Внедорожник сбил трех человек и врезался в светофор. Фото: УГИБДД по Свердловской области

За рулем иномарки оказался 50-летний Владимир Пузырев, который уже был лишен водительских прав в конце лета. Промчавшись по тротуару он сбил троих человек и протаранил фонарь. После этого он как ни в чем не бывало осмотрел поврежденный капот и закрылся в салоне. Мужчина не стал скрываться от полиции, а на вопросы инспекторов ГИБДД заявил, что перепутал педали. Уже на следующий день Пузырева отправили в СИЗО, а на днях его арест продлили до 13 апреля.

Спустя два месяца после аварии мы встретились и пообщались с Екатериной. Пока ее муж Павел находится с сыном в больнице, она живет у родителей на Сортировке. Выйдя из подъезда под присмотром отца, женщина вежливо просит помощи в передвижении.

- Я готова прогуляться, но мне нужно держаться за вас, боюсь поскользнуться, - начала Екатерина перед нашим разговором.

- Как ваше состояние?

Пострадавшая в ДТП на Фурманова рассказала о жизни после аварии.Алексей БУЛАТОВ

- Самочувствие нормальное, голова не кружится. Но было сложно начинать ходить после месяца на больничной койке. Скоро меня и Ваню должны перевести на домашнее лечение, и вернемся к нам домой.

- Павел выкладывал вашу фотографию в корсете, это последствия травмы позвоночника?

- Да, его нужно носить ближайшие полгода, из которого три месяца – постельный режим. Также мне удалили почку и селезенку, добавим к этому травму руки. Позже в районной больнице мне сказали, что с такими травмами не живут.

- А как себя чувствует ваш сын?

- В плане сознания все хорошо, он такой же ребенок каким и был раньше. Пока что он лежачий и все зависит от его стремления встать на ноги. Врачи говорят, что шансы у нас есть. Впереди долгий курс лечебной физкультуры и массажей.

Новый год Екатерина встретила вместе с сыном в больнице. Фото: Павел Норицын

Новый год Екатерина встретила вместе с сыном в больнице. Фото: Павел Норицын

- Давайте попробуем вспомнить тот день - 14 ноября: вы каждый день ходите в садик по Фурманова?

- Это был первый день Вани после больничного, мы шли по обычному маршруту. Все что помню: вижу, как на меня едет машина и мне очень страшно, отходить там некуда. Потом меня подбирают с асфальта и на носилках кладут в «скорую».

- Через какое время вы пришли в сознание в больнице?

- Понимала, что не один день там пролежала, а потом узнала, что уже прошла неделя. Поначалу муж и врачи не говорили мне про причины аварии, а я и не спрашивала, все равно с трубкой во рту не могла разговаривать.

- Со следователями в основном общался ваш муж, но может быть появились новые детали в деле? Раньше сообщалось, что Пузырев пытался симулировать приступ эпилепсии…

- Да, мне говорили про его болезнь, но нам до сих пор не понятно, почему он так поступил. Злиться на него бессмысленно, он ведь тоже испортил себе жизнь. Очень обидно за себя, свою семью и за третьего пострадавшего (первым под колеса машины угодил 30-летний житель Екатеринбурга Алексей Медведев – прим.ред.).

На суде Владимир Пузырев не признал вину, ему грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

На суде Владимир Пузырев не признал вину, ему грозит до 15 лет лишения свободыФото: Алексей БУЛАТОВ

- Для вас было принципиально, чтобы его отправили в изолятор?

- Конечно, я хотела, чтобы он сидел и надеюсь, в итоге получит не маленький срок. Несмотря на обстоятельства, он должен понимать, что совершил. К тому же, он сел за руль будучи лишенным водительских прав.

- Уже известно, как он получил новые права?

- Мне сказали, что так вышло из-за судебной ошибки.

- После аварии ваш супруг объявил сбор средств, но уже на следующий день необходимую сумму перечислили неравнодушные горожане. На что пошли эти деньги?

- Мы с Пашей всегда работали, но после аварии я была прикована к кровати, а он постоянно навещал нас с Ваней. Даже моей маме пришлось уйти с работы. Конечно же, нам понадобились деньги на лечение и адвокатов, наша семья никогда не была в подобной ситуации. Будем через суд возмещать ущерб. Точную сумму не назову, но это больше двух миллионов рублей. Также часть поступивших денег мы передали семье пострадавшего Алексея.

После беседы мы попросили Екатерину показать ее корсет Фото: Алексей БУЛАТОВ

После беседы мы попросили Екатерину показать ее корсетФото: Алексей БУЛАТОВ

В лучшем случае дело Владимира Пузырева передадут в суд в начале весны. Его обвиняют в покушении на убийство троих человек, за что ему грозит до 15 лет колонии.

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