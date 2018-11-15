Жена водителя Honda, сбившего в Екатеринбурге маму с ребенком: «Я умоляю о прощении»

После ужасной аварии на перекрестке Фурманова – 8 Марта пострадавшие пешеходы остаются в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. Виновника ДТП 50-летнего Владимира Пузырева отправили в СИЗО до 13 января, а его разбитый автомобиль Honda CRV до суда будет в распоряжении следователей.

Квартира семьи Пузырева выглядит как неприступная крепостьФото: Олег Галимов

Нам удалось пообщаться с женой Владимира. Она уверена, что ее супруг действовал не умышленно. Во время беседы с корреспондентом «Комсомолки» она едва могла стоять на ногах и едва сдерживала слезы.

- Официально он нигде не трудоустроен, но работа у него есть, - рассказывает убитая горем женщина. – Туда он и ехал. Потом мне позвонили из ГИБДД, рассказали об аварии. Я приехала к нему, Володя был в шоке. Он не понимал, что произошло и именно поэтому я уверена, что ему стало плохо. Вчера мы привезли ему вещи и его забрали в изолятор.

В результате наезда пострадала 29-летняя екатеринбурженка Екатерина, которая везла своего 2-летнего сына в детский сад. У женщины перелом позвоночника, а у ребенка открытый перелом черепа и сломан таз.

Жена Владимира убита горем и очень переживает за мужаФото: Олег Галимов

- Следователи не дают мне телефоны родственников пострадавших, - продолжила жена Пузырева. – Я молю о прощении, я не переживу если малыш умрет.

В конце разговора женщина добавила, что Владимир ездит на японском внедорожнике с 2008 года, но «не от хорошей жизни» и в последнее время испытывал финансовые трудности.

Всех пострадавших увезли в реанимацию. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Помимо жены дома Владимира ждет 18-летний сын. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство», ему грозит до 20 лет колонии.

На суде Пузырев не признал свою винуФото: Алексей БУЛАТОВ

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