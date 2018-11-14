2018-11-14T16:01:22+03:00
Происшествия

Двухлетнего малыша, которого вместе с мамой сбили в центре Екатеринбурга, прооперировали

Водителя обвиняют в покушении на убийство
Олег Галимов
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Его мама получила перелом позвоночника. Фото: УГИБДД по ЕкатеринбургуЕго мама получила перелом позвоночника. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу
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Врачи детской больницы № 9 прооперировали 2-летнего малыша, которого сегодня утром вместе с мамой сбил водитель Honda CRV. Мать ребенка увезли в ГКБ № 24 с переломом позвоночника, еще один пострадавший сломал ногу.

- Мальчик в очень тяжелом состоянии, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в больнице. – Кроме травмы головы у него еще и переломы конечностей. Остается только молиться.

Авария произошла на перекрестке 8 Марта – Фурманова, мужчина выехал на тротуар и на высокой скорости пронесся почти 300 метров. По пути он сбил трех человек и врезался в светофор.

Жертв могло быть и больше, в самом начале пути водитель едва не сбил женщину. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Жертв могло быть и больше, в самом начале пути водитель едва не сбил женщину. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

- По его показаниям, которые он дал инспекторам ДПС, его якобы подрезала другая машина, он выехал на тротуар, где перепутал педали газа и тормоза, допустив наезд на пешеходов, протаранил крыльцо магазина, потом ограждение, после чего врезался в столб, - рассказал официальный представитель свердловского полицейского главка Валерий Горелых.

На данный момент известно, что водителя зовут Владимир, ему 50 лет, а за руль он сел в 1999 году. После аварии он пояснил сотрудникам ГИБДД, что «перепутал педали тормоза и газа».

Сразу после аварии мальчик впал в кому. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Сразу после аварии мальчик впал в кому. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

- Он прошел медосвидетельствование на месте, но результаты будут только завтра, - отметили в городской ГИБДД.

Допрос водителя, который сбил в Екатеринбурге маму с коляской.Видео: СУ СКР по Свердловской областиОлег Галимов

К расследованию инцидента подключились и следователи. Позже стало известно, что силовики возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство» и будут просить суд отправить водителя в СИЗО.

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