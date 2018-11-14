2018-11-14T07:41:11+03:00
Происшествия

«Ребенок в коме, у мамы – сломан позвоночник»: в центре Екатеринбурга водитель Honda вылетел на тротуар и протаранил троих пешеходов

На место аварии уже приехала машина реанимации
Олег Галимов
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Водитель уже дает показания инспекторам ГИБДД, Фото: Евгения ЧуркинаВодитель уже дает показания инспекторам ГИБДД, Фото: Евгения Чуркина
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Сегодня утром в Екатеринбурге на перекрестке улиц 8 Марта – Фурманова водитель Honda CRV выехал на тротуар и протаранил троих пешеходов, в том числе и женщину с коляской. Иномарка остановилась лишь после того, как врезалась в светофор.

Медики уже оказывают помощь пострадавшим. Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Медики уже оказывают помощь пострадавшим. Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

- На данный момент известно, что двухлетний ребёнок находится в коме, а у его мамы - сломан позвоночник, - рассказали в отделении пропаганды городской ГИБДД. - Машина двигалась по Фурманова в сторону 8 Марта. Водитель допустил выезд на тротуар. Сейчас он даёт показания.

На месте аварии уже работают врачи скорой помощи и реанимации. По словам очевидцев аварии, водитель Honda был в неадекватном состоянии и не хотел выходить из своей машины.

Иномарка проехала по тротуару около 100 метров. Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Иномарка проехала по тротуару около 100 метров. Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

- Водитель сидел в машине и возмущался, что открывают переднюю дверь и резко закрывал, - пишет в социальных сетях екатеринбурженка Евгения Чуркина. - При мне погрузили в реанимацию малыша, рядом валялась коляска. На тротуаре лежал подросток, без сознания, одежда разорвана, видно, что парню сильно досталось.

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