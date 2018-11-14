2018-11-14T10:42:05+03:00
Происшествия

К расследованию аварии на Фурманова подключились следователи

Водитель Honda заявил, что перепутал педали газа и тормоза
Олег Галимов
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В результате наезда пострадали три человека. Фото: УГИБДД по ЕкатеринбургуВ результате наезда пострадали три человека. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу
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После сегодняшней аварии на перекрестке Фурманова – 8 Марта, где под колесами Honda CRV пострадали три пешехода к расследованию инцидента подключились следователи.

Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

По предварительной информации водитель иномарки выехал на тротуар и «перепутал педали газа и тормоза». В результате наезда пострадали три человека: мужчина, у которого открытый перелом голени, а также женщина с маленьким сыном. Ребенка госпитализировали в ДЦБ № 9, а его маму с переломом позвоночника доставили в ГКБ № 24.

Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

- С учетом того, что в результате данного происшествия пострадало несколько человек, в том числе малолетний ребёнок, а также в связи со значительным общественным резонансом, следственными органами СК России по Свердловской области перед прокуратурой инициирован вопрос о передаче материалов проверки из полиции в органы СКР для принятия процессуального решения, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Добавим, что виновником ДТП оказался местный 50-летний житель Владимир. Мужчина получил права в 1999 году и не является злостным нарушителем.

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