Водитель Honda, сбивший в Екатеринбурге троих человек, с лета ездил без прав

СЕГОДНЯ 16:17 2018-11-16T17:02:35+03:00

Владимир Пузырев пробудет в СИЗО, как минимум, до 13 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Житель Екатеринбурга Владимир Пузырев, который в эту среду сбил троих человек, с июня этого года ездил без прав. Еще 14 августа Верх-Исетский суд лишил его права управлять автомобилем из-за неврологического заболевания.

- Прокурор Верх-Исетского района г. Екатеринбурга обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц с вышеуказанным административным исковым заявлением, просит суд прекратить действие специального права Пузырева В.Н. на управление транспортными средствами, - говорится на сайте суда.

Истцом по делу выступала районная прокуратура, а в качестве заинтересованного лица ГУ МВД по Свердловской области. Жена Пузырева отказалась комментировать эту информацию.

Напомним, что под колеса Honda CRV попали три человека, в том числе и 29-летняя женщина с 2-летним сыном. Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Накануне нам удалось пообщаться с родственниками Владимира Николаевича, они уверены, что ему «стало плохо за рулем».

Пузырева обвиняют в покушении на убийство, ему грозит до 20 лет колонии. Вчера суд отправил его на два месяца в СИЗО.