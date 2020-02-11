Водителю «бешеной» Honda, который сбил на Фурманова трех человек, запросили 11 лет строгого режима

В Екатеринбурге завершился суд над 51-летним Владимиром Пузыревым, который в конце 2018 года устроил аварию на улице Фурманова. В тот день под колеса его «бешеной» Honda попал 30-летний Андрей Медведев, а также 27-летняя Екатерина Норицына и ее сын Ваня. После аварии Пузырев заявил, что «перепутал педали», но позже выяснилось, что он симулировал эпилептический припадок.

Все пострадавшие долгое время восстанавливались от травм. Врачам пришлось удалить девушке почку и селезенку, а ее единственный ребенок позже был признан инвалидом. Андрей Медведев провел на больничной койке почти полгода и до сих пор передвигается с тростью.

Пузырев выехал на тротуар, когда ехал на работу в час пик. Фото: УГИБДД Екатеринбурга

В прокуратуре отмечают, в момент аварии Пузырев ехал по тротуару со скоростью 82 км/ч. Также стоит напомнить, Пузырев уже был лишен прав, но из-за судебной ошибки приговор не вступил в силу и он обменным путем получил в ГИБДД дубликат удостоверения.

- В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить 11 лет лишения свободы водителю с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - отмечают в пресс-службе надзорного ведомства.

Больше года с момента аварии Екатерина Норицына боялась проходить мимо перекрестка, где едва не погибла под колесами внедорожника.

- В тот день Ваня впервые пошел в садик после тог, как переболел гриппом, - вспоминает Екатерина. - Мы шли в сторону Московской, я даже не успела понять, что едет машина. Увидела ее в последний момент, шансов избежать столкновения у меня не было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/743643" frameborder="0"></iframe> Екатерина Норицына впервые пришла на место аварии, где ее с сыном сбил Владимир Пузырев.Алексей БУЛАТОВ

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