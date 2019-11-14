«Пусть он получит максимальный срок»: вспоминаем подробности страшной аварии на Фурманова спустя год после ДТП

Ровно год назад, 14 ноября, в Екатеринбурге произошла страшная авария. Около 8:30 утра к перекрестку Фурманова – 8 Марта подъехала серая Honda CR-V. Загорелся «зеленый», но внедорожник не двигался. Автомобилисты стали объезжать нерасторопного водителя - всякое бывает, может заглох… Как вдруг 50-летний Владимир Пузырев, сидевший за рулем иномарки нажал на педаль газа. Иномарка вылетела на тротуар. И сначала сбила шедшего на работу 36-летнего Андрея Медведева, а затем молодую маму Екатерину Норицыну, которая везла в садик двухгодовалого сына Ваню. Сразу же после этого Honda врезалась в столб. Пузырев вышел из машины, осмотрел тяжелораненых им людей и сел обратно в салон.

ОКАЗАЛИСЬ ОДНОЙ НОГОЙ В МОГИЛЕ

По словам очевидцев Пузырев не пытался сбежать с места ДТП, но и не пытался помочь пострадавшим. Он просто спокойно сидел в машине, а потом дал надеть на себя наручники.

Троих пострадавших доставили в больницу: двухлетний Ваня впал в кому, его мама и Андрей Медведев в тяжелом состоянии попали в реанимацию. У ребенка диагностировали перелом черепа с гематомой головного мозга, у Екатерины – разрыв почки и селезенки. У Андрея оказалась сломанной вся правая часть тела.

Если бы не столб, то автомобиль Пузырева мог бы пробить ограждение и пострадавших в этой аварии было бы больше. Фото: УГИБДД Екатеринбурга

Пока за их жизни боролись врачи, из полиции пришла первая официальная информация – на допросе Пузырев заявил, что перепутал педали. Еще через сутки уголовное дело признали сложным и передали из районного следственного отдела в СУ СКР области. Пузыреву предъявили обвинение в покушении на убийство и взяли под стражу. На суде Владимир прятал глаза и молчал.

- Вы перепутали педали?! – спрашивал тогда в зале суда журналист «Комсомолки».

На это обвиняемый утвердительно покачал головой.

РОКОВАЯ ОШИБКА СУДЬИ

Владимир Пузырев отец двоих детей, любящий муж и с недавних пор – дедушка. Окончил Уральский Институт Народного Хозяйства, работал специалистом в отделе снабжения.

- Я умоляю о прощении! У Володи не было злого умысла! Ему просто стало плохо! – кричала супруга Пузырева Ирина в разговоре с «КП»-Екаеринбург.

Владимир Пузырев и его семья. Фото: СОЦСЕТИ

Вот только в картотеке суда за Пузыревым уже числилось одно дело. В феврале прошлого года был виновником аварии, после которой у него вскрылось врожденное психическое расстройство. Тогда его лишили прав. Но судья Верх-Исетского суда Виталий Дорошенко допустил опечатку, и его решение не вступило в законную силу. Пузырев узнал об этом и решил схитрить. Мужчина обратился в частный медицинский центр, соврал об отсутствии заболевания и получил справку. А в ГИБДД написал заявление об утере прав и получил дубликат удостоверения.

ПОСТРАДАВШИХ СОБРАЛИ ПО ЧАСТЯМ

Екатерина Норицына встретила Новый год в одной палате с сыном. Еще через две недели их выписали домой. В январе «КП» встречалась с девушкой, тогда Катя едва передвигалась.

- Корсет нужно носить ближайшие полгода, из которого три месяца – постельный режим, - рассказывала Екатерина. – Также мне удалили почку и селезенку, добавим к этому травму руки. В районной больнице мне сказали, что с такими травмами не живут.

У маленького Вани диагностировали проблемы в физическом развитии, мальчик до сих пор не может ходить без помощи взрослых.

Андрея Медведева выписали из больницы только через полгода после аварии – его буквально собрали по частям, и сейчас он ходит с тростью.

«ОН ДОЛЖЕН СИДЕТЬ!»

Спустя год после той страшной аварии мы встретились с Екатериной на том самом месте, где ее с сыном сбил Пузырев. Екатерина пришла туда впервые после того дня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/743643" frameborder="0"></iframe> Екатерина Норицына впервые пришла на место аварии, где ее с сыном сбил Владимир Пузырев.Алексей БУЛАТОВ

- В тот день Ваня впервые пошел в садик после тог, как переболел гриппом, - вспоминает Екатерина. Мы шли в сторону Московской, я даже не успела понять, что едет машина. Увидела ее в последний момент, шансов избежать столкновения у меня не было.

Несмотря на то, что корсет Екатерине больше не нужен, ей запрещено поднимать тяжести. Поэтому нянчиться с Ваней она больше не может.

- Невролог говорит, что у нас очень хорошие шансы на полное восстановление. Ванечка еще не ходит и плохо разговаривает, но это лишь дело времени. Я же вернулась на любимую работу визажиста.

Андрей Медведев не смог поучаствовать в наших съемках, но дал комментарии по телефону.

- До сих пор хромаю, хожу с тростью. А мне нет и сорока! Пузырев должен сидеть! Также я с его семьи буду требовать три миллиона рублей за расходы на лечение и убыток за то время, когда я не мог работать, - говорит Медведев.

Андрей Медведев до сих пор не может передвигаться без трости, врачи собирали его буквально по частямФото: Алексей БУЛАТОВ

Владимир Пузырев по-прежнему находится в СИЗО, свою вину он признал частично. Его обвиняют по трем статьям: «Хулиганство», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Использование заведомо подложного документа». Ему грозит до 17 лет лишения свободы. Суд длится с августа, и, возможно, до конца года ему вынесут приговор.

Пузырев признал свою вину лишь частично. Он утверждает, что ему "стало плохо" в момент аварииФото: Алексей БУЛАТОВ

При подготовке этого материала мы попытались вновь связаться с Ириной Пузыревой, но она попросила «не звонить ей никогда».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жена водителя Honda, сбившего в Екатеринбурге маму с ребенком: «Я умоляю о прощении». Она уверена, что ее мужу стало плохо за рулем (Подробности)

Водитель Honda, сбивший в Екатеринбурге троих человек, с лета ездил без прав. Их отобрали из-за неврологического заболевания (Подробности)

Водителя иномарки, который сбил маму с коляской, отправили в СИЗО на два месяца. Мужчина уверяет, что «перепутал педали газа и тормоза», но следователи обвиняют его в умышленном убийстве (Подробности)