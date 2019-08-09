В Екатеринбурге начали судить водителя «бешеной Honda», который сбил на тротуаре трех человек: онлайн-трансляция

Сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурга состоится первое заседание по делу Владимира Пузырева, который в ноябре прошлого года сбил на перекрестке Фурманова-8 Марта трех человек. В тот день под колеса его внедорожника Honda CR-V попали молодая мама Екатерина Норицына, ее трехлетний сын Ваня, и Андрей Медведев. Эксперты пришли к выводу, что иномарка разогналась до 82,6 км/ч прежде чем врезалась в столб.

После аварии Владимир Пузырев заявил, что «перепутал педали». Сейчас он частично признает вину. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Все пострадавшие провели несколько месяцев в больнице и до сих пор проходят реабилитацию. В частности Екатерине врачи удалили почку и селезенку, а ее ребенок был признан инвалидом. Лишь недавно малыш научился ходить и кататься на велосипеде.

Вот, что рассказывала нам женщина после выписки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/686397" frameborder="0"></iframe> Пострадавшая в ДТП на Фурманова рассказала о жизни после аварии.Алексей БУЛАТОВ

Что же касается самого Пузыерва, то почти все это время он находился в СИЗО. По данным прокуратуры, мужчина был лишен прав еще прошлым летом, но из-за ошибки судьи сумел получить дубликат удостоверения. Для этого он обратился в частный медицинский центр и солгал о состоянии своего здоровья (Пузырев скрыл о врожденном неврологическом заболевании – прим.ред.).

Изначально его обвиняли в покушении на убийство, но после дело переквалифицировали по статьям «Хулиганство», «Причинение тяжких телесных повреждений» и «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». Ему грозит до 17 лет лишения свободы. У Владимира Пузырева есть жена, двое взрослых детей и внучка.

За время следствия Пузырев успел побывать дома, но уже через неделю его обратно арестовалиФото: Алексей БУЛАТОВ

Рассказываем о происходящем в суде в режиме онлайн.

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