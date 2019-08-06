Малыш, пострадавший в ДТП на Фурманова, научился ходить и ездить на велосипеде

СЕГОДНЯ 06:48 2019-08-06T14:48:45+03:00

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Мальчик Ваня, который в ноябре прошлого года пострадал в страшной аварии на Фурманова, научился ходить, держась за скамейки в парке. Еще малыш теперь может вставать у опоры и даже кататься на велосипеде. Однако речь пока не пришла в норму, рассказал на своей странице во «ВКонтакте» отец Вани, Павел Норицын.

- Я в шоке от цен на специализированные коляски и велики, количество нулей там не пересчитать. Реабилитация деток с ДЦП - это отдельный большой финансовый механизм, - рассказал Павел. - Сейчас ищем няню или детский центр, где можно заниматься по садиковой программе, чтобы не отставать по развитию. Да и мне надо работать, а мама Катя не может оставаться с ним надолго.

Напомним, что трагедия произошла 14 ноября 2018 года. Водитель Honda въехал на тротуар и сбил трех человек, включая Ваню и его маму. Они долгое время находились в реанимации. Дело виновника аварии направили в суд в июле этого года.

Малыш Ваня научился самостоятельно ездить на велосипеде.Видео: Павел Норицын

ИСТОЧНИК KP.RU