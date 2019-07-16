2019-07-16T14:25:51+03:00
Происшествия

До 17 лет колонии: прокуратура направила в суд дело водителя «бешеной Honda», сбившего на тротуаре трех пешеходов

Владимира Пузырева будут судить по трем статьям
Олег Галимов
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До июня Владимир Пузырев находился в СИЗО, а затем его отпустили под домашний Арест. Но уже через неделю прокуратура вновь добилась ареста гонщика «бешеной Honda».До июня Владимир Пузырев находился в СИЗО, а затем его отпустили под домашний Арест. Но уже через неделю прокуратура вновь добилась ареста гонщика «бешеной Honda».Фото: Алексей БУЛАТОВ
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История с аварией на перекрестке Фурманова – 8 Марта близится к своему завершению - прокуратура направила в суд дело водителя внедорожника Владимира Пузырева. Именно он 14 ноября прошлого года сбил на тротуаре трех пешеходов, в том числе и 2-летнего мальчика в коляске.

Как уже было известно ранее, следователи переквалифицировали дело со статьи «Покушение на убийство» на статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия» и «Использование заведомо подложного документа (водительского удостоверения)»

Все пострадавшие чудом остались живы после наезда Пузырева. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Все пострадавшие чудом остались живы после наезда Пузырева. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Кроме этого впервые стало известно о том, каким образом Пузырев получил права, которых его лишили летом 2018.

- В августе Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес решение о прекращении действия специального права на управление транспортными средствами в отношении обвиняемого. В сентябре указанное решение суда вступило в законную силу. Обвиняемый, осведомленный о решении суда, в октябре 2018 года обратился в частный медицинский центр для прохождения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств, где сообщил врачам заведомо недостоверные сведения о состоянии своего здоровья с целью получения медицинского заключения о допуске к управлению транспортными средствами, - сообщили в надзорном ведомстве.

Внедорожник остановил лишь столб. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Внедорожник остановил лишь столб. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Вся эта схема стала возможна лишь из-за опечатки судьи. После нее информация о лишении Пузырева прав не попала в базу данных МВД.

- Обвиняемый предъявил указанное медицинское заключение в межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД с одновременным заявлением о выдаче ему дубликата водительского удостоверения в связи с якобы утратой выданного ранее водительского удостоверения. Поддельное водительское удостоверение обвиняемый также предъявил после ДТП.

До июня Владимир Пузырев находился в СИЗО, а затем его отпустили под домашний Арест. Но уже через неделю прокуратура вновь добилась ареста гонщика «бешеной Honda». Ему грозит до 17 лет лишения свободы.

Пострадавшая в ДТП на Фурманова рассказала о жизни после аварии.Алексей БУЛАТОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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