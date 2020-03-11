2020-03-11T15:11:15+03:00
Общество

Общественницу из Екатеринбурга вызвали в полицию из-за порно-клипа лидера Rammstein

Она показала полицейским скриншоты видео, а также рассказала, где можно увидеть этот клип
Евгений Стоянов
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Группа Lindemann выступила в Екатеринбурге 9 марта. Фото: Максим ВоробьевГруппа Lindemann выступила в Екатеринбурге 9 марта. Фото: Максим Воробьев
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Полиция Екатеринбурга начала проверку из-за скандального клипа Till the End, снятого немецко-шведской группой Lindemann. В этот музыкальный коллектив входит эпатажный лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, а также фронтмен коллектива Pain и Hypocrisy Петер Тэгтгрен.

Клип, снятый в одной из гостиниц Санкт-Петербурга больше напоминает порно-ролик, нежели музыкальное творение. Сами музыканты говорят, что это "искусство". Но так считают не все. В частности, возмутилась уральская общественница Евгения Чудновец, больше известная, как воспитательница, которую посадили за репост (женщина опубликовала в закрытой группе в соцсетях ролик с издевательствами над голыми детьми в летнем лагере, сопроводив гневным комментарием - Прим. Ред.).

Перед приездом группы Lindemann Чудновец сначала устроила одиночный пикет возле здания Министерства культуры по Свердловской области, а потом и вовсе написала заявление в полицию. Общественница хочет, чтобы силовики привлекли немецкого рокера к уголовной ответственности по статье 242 УК РФ «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».

Евгения Чудновец устроила одиночный пикет против концерта Тилля Линдеманна в Екатеринбурге. Фото: Андрей Казанцев

Евгения Чудновец устроила одиночный пикет против концерта Тилля Линдеманна в Екатеринбурге. Фото: Андрей Казанцев

- Невооруженным взглядом видно, что в этих двух клипах содержатся признаки порнографии, - рассказывает Евгения Чудновец "КП"-Екатеринбург. - Тут не нужно быть экспертом. По моему обращению дело передали в уголовный розыск. Я только что давала пояснения по поводу своего обращения.

В полицию ее вызвали, чтобы опросить, как заявителя. Чудновец полицейским, где можно найти данные видеоклипы и посетовала, что они есть в открытом доступе. Сама она посмотрела эти клип после шумихи в прессе.

- Я точно знаю, что съемка одного из клипов происходила в одном из отелей в Санкт-Петербурге. Но пока не хочу говорить в каком именно, - заверила Чудновец.

Также общественница передала полицейским скриншоты видео, на которых демонстрируются порно-сцены из музыкального клипа. Чудновец предполагает, что материалы проверки по ее заявлению екатеринбургские полицейские передадут своим коллегам в Питер, то есть, по месту совершения предполагаемого преступления.

- Заявление принято и зарегистрировано. По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное решение, - сухо сказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, что концерт «Lindemann» прошел в Екатеринбурге 9 марта. Столица Урала оказалась в восьмерке российских городов, где группа решила дать концерты. Незадолго до ожидаемого музыкального события один из участников Lindemann Петер Тэгтгрен дал небольшое в интервью «КП». В нем он, в частности, заявил, что эпатажный клип – искусство, которое просто не все поняли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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