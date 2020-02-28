2020-02-28T16:42:31+03:00
Звезды

Лидер группы Rammstein в Екатеринбурге запросил два ведра без дырок, микроавтобус для багажа и огромную гостевую

«Комсомолка» публикует выдержки из райдера Тилля Линдеманна
Екатерина САЛТЫКОВА
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Тиль Линдеманн выступит в Екатеринбурге 9 марта.Тиль Линдеманн выступит в Екатеринбурге 9 марта.Фото: Елизавета СУХОВА
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В социальных сетях до сих пор обсуждают скандальный клип лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна — Till the End. Он вышел на сайтах для взрослых 14 февраля. Снимали его в культурной столице России, но содержание шокирует. Об этом говорит и тот факт, что молодые русские модели, которые снялись в откровенных сценах клипа, и вовсе подверглись травле…

Между тем на концертную деятельность самого Тилля это никак не повлияло. 9 марта 2020 немец впервые выступит в Екатеринбурге. Под его концерт уже арендовали одну из самых больших площадок города - МВЦ «Екатеринбург -Экспо». Выступать Тилль будет не один, а дуэтом с музыкантом Петером Тэгтгреном. Афиша у музыкантов черно-белая. Этой же стилистики они будут придерживаться на концерте.

Так, например в райдере прописано, что Тилль хочет выступать исключительно рядом с барабанами БЕЛОГО цвета (БЕЛЫЙ – так и написан, прописными буквами). Зато все микрофоны должны быть ЧЕРНОГО цвета. Кроме того, необходимы 6 мотков изоленты белого цвета и 6 спрей-баллончиков с высококачественной белой краской, а еще дополнительно белая ткань .

Rammstein дали аншлаговый концерт в «Лужниках».

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн и певица Лолита Милявская на международном музыкальном фестивале "Жара" Фото: Евгения ГУСЕВА Фото: Евгения ГУСЕВА

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн и певица Лолита Милявская на международном музыкальном фестивале "Жара" Фото: Евгения ГУСЕВАФото: Евгения ГУСЕВА

Кроме того, организаторы должны будут предоставить скандальному музыканту два ведра на 30 литров… (внимание!) без дырок и два барных стула.

Устанавливать, грузить, переносить инструмент должны люди без вредных привычек.

- Весь работающий персонал должен быть трезвым и им запрещается работать, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, - говорится в райдере звезды. – Весь персонал должен уметь общаться (понимать) на английском языке.

На сцене должно быть не менее 200 бутылок воды комнатной температруы, 100 банных и 50 маленьких полотенец, и 100 килограммов льда. Кроме того, у артистов должна быть гостевая комната минимум на 50 человек с удобными стульями и диванами.

Встретить певца и еще четверых человек в аэропорту Екатеринбурга должны на VIP- машинах. И на ней же его должны отвезти к МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» и обратно к гостинице. Остальную команду устроит и минивен. А еще певцу нужен отдельный микроавтобус для багажа.

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Лобода раздела Тилля Линдеманна. Правду говорят, чем два человека дольше проводят время вместе, тем больше они становятся похожи. И судя по всему, порой даже общим становится их гардероб. В минувший вторник, как уже писала «КП», LOBODA представила долгожданный клип на песню «Новый Рим», где от гламурной блондинки не осталось и следа- знаменитые на всю сеть «Пьяные танцы», образ рок- дивы и полный отрыв, свойственный скорее группе «Rammstein». (подробности)

«Неподобающе пускать такое в нашу страну»: концерт лидера Rammstein в Минске пытаются запретить из-за скандального видео. Но организаторы говорят, что речи об отмене концерта группы Lindemann даже не ведется (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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