Екатеринбург вошел в пятерку российских городов, где с огненным шоу выступит солист группы Rammstein

СЕГОДНЯ 07:21 2019-11-13T07:24:22+03:00

Он приедет в составе немецко-шведского проекта LINDEMANN, где презентует новый альбом

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Всех екатеринбургских фанатов легендарной немецкой группы Rammstein ждет невероятный сюрприз: в столицу Урала со своим огненным шоу приезжает Тилль Линдерман, ее вокалист, композитор и фронтмен. Концерт назначен на 9 марта 2020 года.

Однако в Екатеринбург музыкант приедет в составе другой группы – немецко-шведского проекта LINDEMANN, который является коллаборацией Тилля и Петера Тэгтгрена, основателя групп Pain и Hypocrisy. В марте они презентуют новый альбом «F&M».

Екатеринбург вошел в пятерку городов. Фото: LINDEMANN в Instagram

- В отличие от дебютного альбома группы «Skills In Pills», который имел ошеломительный успех, «F&M» - совершенно новая глава в творческом союзе Тилля Линдеманна и Петера Тэгтгрена, - сообщается на официальной странице концерта. – Если в первыи вошли тексты на английском языке, новый альбом представляет собой лирику на немецком с неповторимым и узнаваемым голосом солиста.

Помимо Екатеринбурга, металлисты посетят Москву, Санкт-Петербург, Краснодар и Новосибирск. В столице Урала они зажгут прямо в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Согласно официальной странице проекта в Instagram, старт продаж билетов назначен на 18 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU