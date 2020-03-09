Группа «Lindemann» о запрете концерта в Екатеринбурге: «Сейчас что ни крикни – все зацензурят. Не все понимают искусство»

На часах 7:30. Пока полупустые улицы Екатеринбурга отсыпаются после празднования Международного женского дня, в аэропорту Кольцово во всю кипит работа. Ранним рейсом в столицу Урала прилетела шведско-немецкая группа «Lindemann», у которой уже вечером запланирован грандиозный концерт в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Билеты на него были распроданы почти за полгода!

Эпатажный солист группы Rammstein Тилль Линдеманн и фронтмен группы Pain и Hypocrisy Петер Тэгтгрен летели на Урал из Киева, где накануне также давали концерт. Из-за того, что время прилета музыкантов было строго засекречено, никто из фанатов не ждал кумиров на выходе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/765350" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбург прилетел Тилль Линдеманн.Данил СВЕЧКОВ

Сам Тилль летел VIP-классом, поэтому и выходил из VIP-терминала. От интервью музыкант отказался и сразу же направился в гостиницу. А вот Петер прибыл в столицу Урала вместе со всеми остальными пассажирами, и с радостью ответил на несколько вопросов от «Комсомолки».

В Екатеринбург прилетела группа «Lindemann»Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Как долетели?

- Отлично, спасибо.

- Петер, вы знали, что чиновники хотели запретить ваш концерт в Екатеринбурге? Это все из-за нового порно-клипа Тилля Линдеманна, который он выпустил в феврале.

- Да.

- Что думаете по этому поводу?

- Ну, что я могу сказать? Другие – те, кто придут на шоу – будут счастливы. Так что давайте посмотрим, что из этого выйдет сегодня вечером. Я имею ввиду, что сейчас цензурится практически все: что ни скажи, что ни крикни – зацензурят. Не все понимают искусство.

- Хорошо, а чего вашим фанатам ждать сегодня на концерте?

- Я думаю, адскую вечеринку (смеется). Но больше ничего не скажу – это сюрприз для вас!

Петер Тэгтгрен согласился дать "Комсомолке" небольшое интервью перед концертомФото: Алексей БУЛАТОВ

- А не боитесь, что ваш концерт сегодня вечером могут сорвать?

- Нет, не думаю.

- Видеоряд на некоторых ваших концертах в России уже был зацензурен, это правда?

- Да, мы действительно не показывали некоторые откровенные и шокирующие сцены. Это была своего рода крайняя мера, потому что мы уважаем законы этой страны и стараемся их соблюдать.

- В Екатеринбурге тоже будет закрыта визуальная часть шоу?

- Да, но как я уже сказал, это будет настоящая адская вечеринка, даже без шокирующих картинок. Это будет чертовски зрелищно! Я также вернусь в Екатеринбург еще летом, в июле, со своей группой Pain – и мы тоже зажжем.

Сегодня группа собирает МВЦ "Екатеринбург-Экспо"Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, Екатеринбург оказался в восьмерке городов России, где группа Lindemann решила дать концерты, презентовав новый альбом «F&M». Продажа билетов стартовала еще в ноябре – и к сегодняшнему дню почти все уже раскуплены. Но за неделю до их шоу общественники Екатеринбурга выступили с требованием отменить концерт после нашумевшего порно-клипа Till the end. Известная общественница Евгения Чудновец даже обратилась в полицию.

Всех поклонников группы действительно ждет необычное шоу сегодня вечером – согласно райдеру, который был представлен организаторами концерта, музыканты запросили шесть мотков изоленты белого цвета и шесть спрей-балончиков с высококачественной белой краской. А еще ведра… без дырок! Помимо этого на сцене должно быть не менее 200 бутылок воды комнатной температуры, 100 банных и 50 маленьких полотенец. И 100 килограммов льда. Кроме этого, у музыкантов должна быть гостевая комната минимум на 50 человек с удобными стульями и диванами.

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