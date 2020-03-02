2020-03-02T14:08:13+03:00
Общество

Полиция Екатеринбурга проверит лидера Rammstein из-за порно-клипа в Санкт-Петербурге

Заявление в свердловский главк написала общественница Евгения Чудновец
Олег ГАЛИМОВ
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Линдеманн прилетит в столицу Урала 9 марта утромЛиндеманн прилетит в столицу Урала 9 марта утромФото: Елизавета СУХОВА
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В Екатеринбурге борцы за нравственность и моральные устои всеми силами добиваются отмены концерта группы Lindemann в МВЦ «ЭКСПО», который запланирован на 9 марта. После нашумевшего порно-клипа на песню Till the end многие посчитали, что таким исполнителям не место на сцене.

Одним из лидеров протеста стала известная общественница Евгения Чудновец. Она уже обратилась с требованием отменить выступления к губернатору Свердловской области и региональный главк полиции. Общественница обвиняет Линдеманна в изготовлении порнографии.

- Усмотрела в творчестве Тилля Линдеманна признаки ст.242 и обратилась в ГУ МВД по Свердловской области, - пишет Чудновец на Facebook. - Требую немедленно связаться с организаторами и запретить концерты группы «Раммштайн» и Тилля Линдеманна на территории Свердловской области!

Полную версию клипа Till the end пришлось публиковать на сайтах для взрослых Фото: Елизавета СУХОВА

Полную версию клипа Till the end пришлось публиковать на сайтах для взрослыхФото: Елизавета СУХОВА

Кроме этого общественницу возмутил клип на песню Deutschland, в котором поднимается тема холокоста.

- Это непристойно и омерзительно эксплуатировать страдания и бесчеловечность Холокоста в коммерческих целях. Я напомню, если Вы забыли, что этот год — год 75-летия Великой Победы над фашистской Германией! Своим попустительством к подобного рода заигрываниям с нацизмом вы оскорбляете весь народ, проживающий на территории Свердловской области, - добавила Чудновец.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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