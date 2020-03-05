2020-03-05T17:08:38+03:00
Общество

До концерта Lindemanna в Екатеринбурге будут курсировать бесплатные шаттлы

Автобусы будут уезжать от метро «Ботаническая»
Алина СУРИНА
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Концерт группы Lindemann пройдет в Екатеринбурге девятого мартаКонцерт группы Lindemann пройдет в Екатеринбурге девятого мартаФото: Елизавета СУХОВА
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До концерта Lindemanna в Екатеринбурге, который пройдет в «Екатеринбург-ЭКСПО» будут курсировать бесплатные шаттлы. Автобусы будут уезжать от метро «Ботаническая». Останавливаться они будут у перехватывающей парковки. Об этом рассказали представители МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в своем Instagram.

- Количество зашкаливает, так что все поместятся, - написали представители концертной площадки.

Вот так выглядит расписание шаттлов:

Метро «Ботаническая» - ЭКСПО: 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30.

ЭКСПО - метро «Ботаническая»: 22:00, 22:10, 22:20, 22:30, 22:40, 23:00, 23:10.

Напомним, концерт группы Lindemann должен пройти в Екатеринбурге девятого марта. Но борцы за нравственность и моральные устои добиваются его отмены после нашумевшего порно-клипа на песню Till the end.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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