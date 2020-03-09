Видео ХХХ и летящие в зал торты: что не вырезала цензура на концерте Lindemann в Екатеринбурге

В Екатеринбурге состоялось одно из самых ожидаемых музыкальных событий этого года. Столицу Урала с концертом посетила шведско-немецкая группа «Lindemann», куда входят эпатажный солист группы Rammstein Тилль Линдеманн и фронтмен коллектива Pain и Hypocrisy Петер Тэгтгрен. Екатеринбург оказался в восьмерке городов России, где группа Lindemann решила дать концерты, презентовав новый альбом «F&M».

Шумиха вокруг концерта началась еще задолго до прилета музантов в Екатеринбург. Общественность долго не могла оправиться от скандального клипа Till the End, который больше напоминал порно-ролик, нежели музакальное творение. Впрочем, в интерьвью «КП» Петер Тэгтгрен заявил, что это всего лишь искусство, которое не все понимают... Но, к счастью, есть и преданные фанаты группы, ради которых музыканты и выйдут на сцену в ЭКСПО.

Чтобы попасть на концерт «Lindemann» зрителям пришлось отстоять огромную людскую пробку.

Тилль Линдеманн - во всей красеФото: Евгений Стоянов

Сам концерт по замыслу организаторов должен был начаться в 20:30. Но Тилль Линдеманн немецкой пунктуальностью не отличился. В начале девятого свое выступление закончила уральская группа «Курара», выступавшая на разогреве. С тех пор начался затяжной процесс настройки инструментов. На сцену музыканты «Lindemann» вышли с опозданием – в 20:50. Перед самим их выходом по громкоговорителю объявили:

- Часть шоу будет подвергнута цензуре в силу требований законодательства.

Выражение лица Линдеманна всегда одинаково, не важно, выступает ли он на концерте или занимается любовью в скандальном порно-клипе. Фото: Фото: Максим Воробьев

Несмотря на опоздание зал встретил рокеров очень тепло.

Да и посмотреть было на что: звук, костюмы, лазерное шоу - все было на высшем уровне.

Некоторые кадры на экране выглядели шокирующе. Фото: Максим Воробьев

Очень скоро стало понятно о цензурировании каких сцен шла речь. На огромном экране, распложенном на сцене, транлировались довольно откровенные сцены. А именно секс во всех его проявлениях. Гениталии актеров, среди которых конечно же был и Тилль Линдеманн, были закрыты плашками. Периодически появлялись надписи «Censored». А чтобы у зрителей не оставалось сомнений, какие именно сцены были вырезаны, на экране также транслировали надпись «ХХХ» (речь не о фильме с Вином Дизелем).

Пикантные места на видео размылиФото: Евгений Стоянов

Были и более абстрактные сцены, глубокий смысл которых наверное понимают лишь музыканты «Lindemann». Например, в одном из роликов Тилль Линдеманн тащит по снегу тело женщины, не подающей признаков жизни. В другой музыкант изучает с девушкой немецкий язык, периодически хлопая ее по мягкому месту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="960" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/765465" frameborder="0"></iframe> Тилль Линдеманн обучает девушку немецкому языку.Евгений Стоянов

Ближе к середине концерта зрителей ждали новые сюрпризы (впрочем, после концерта в Питере о них уже было известно). Музыканты начали кидать зрителям еду. Сначала на экране показали полных женщин (естественно, обнаженных), которые довольно неуклюже ели. После этого в зрителей полетели торты...

Музыканты "накормили" зрителей тортами. Фото: Максим Воробьев

Но гастрономическая часть концерта на этом не закончилась. Ближе к финалу Линдеманн начал швырять в зал сырую рыбу.

- Это намек на Христа, как думаете? – спросила одна из девушек, пришедших на концерт, у своих друзей.

Но какой-либо подсказки со сцены не последовало.

Интересно, что зрители не остались в стороне и начали бросать рыбу обратно на сцену.

Примерно в 22 часа музыканты ушли. После этого на экране начали транслировать надписи: «Кричите» и «Кричите громче». Зрители не заставили себя ждать и начали срывать глотки, чтобы увидеть любимых музыкантов. После этого «Lindemann» снова появились на сцене и спели пару песен. Потом Тилль Линдеманн по-русски поблагодарил фанатов. Концерт закончился в 22:10, продлившись чуть меньше полутора часов.

У гардероба столпилось огромное количество людейФото: Евгений Стоянов

Как это часто бывает после концерта у гардероба столпилось множество людей. Впрочем, к чести организаторов, пришедших рассредоточили довольно быстро.

Тех, кто приехал на концерт не на личном автомобиле, ждал неприятный сюрприз. Чтобы уехать из ЭКСПО нужно было заплатить двойную, а то и тройную цену. Например, чтобы уехать после концерта в район Центрального стадиона за такси нужно было выложить 1060 рублей.

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