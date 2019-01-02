Авария на Малышева, убийство Ксении Каторгиной и арест стрелка с Уктуса: самые резонансные дела на Урале за год

СЫН ПОЛКОВНИКА РОСГВАРДИИ И ПОДМЕНА МОЧИ

Вряд ли сейчас в Екатеринбурге найдутся те, кто не слышал об аварии на Малышева. Утром 4 августа «бешенная» Kia Rio на полной скорости протаранила сразу четыре автомобиля, которые стояли на перекрестке с Московской.

От удара две машины сложились в «гармошку» - одной из них была отечественная «десятка». Таксист Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров погибли на месте, у обоих мужчин остались жены и маленькие дети. А за рулем Kia оказался 23-летний уличный художник Владимир Васильев, сын полковника Росгвардии Андрея Васильева.

Васильев ехал с вечеринки на ЖБИ и проехал почти весь центр города. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Очевидцы видели, что парень и его пассажир Глеб Березкин находятся в неадекватном состоянии. Сразу же возникли разговоры об алкоголе и наркотиках. Но нет! Экспертиза мочи Васильева показала – водитель был трезв в момент столкновения. Однако после такой лжи не выдержала одна из подруг художника.

В анонимном интервью «КП» она призналась, в ночь перед аварией Владимир с друзьями употреблял кислоту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/723957" frameborder="0"></iframe> Очевидец поговорил с виновником ДТП на Малышева.Видео: telegram-канал «Екатеринбург №1»

- Вова давно пристрастился к легким наркотикам, еще в колледже он подсел на травку, - делится на условиях анонимности знакомая Васильева. – В ту ночь он вместе с друзьями употреблял марки. Это такие носители кислоты. Их кладут под язык. Мы знали о его любви к таким вещам, но никто не ожидал, что он устроит аварию.

Позже дело передали в Следственный комитет, и все встало на свои места. В конце осени стало известно – мочу в больнице после аварии сдавал не Васильев, а его отец. Это лишь ужесточило статью Владимира и теперь ему грозит до 20 лет колонии: до 15 за ДТП с двумя погибшими, до 5 лет за угон (автомобиль Kia Rio принадлежит другу художника Никите Фомину – прим.ред.).

Ожидается, что в начале 2020 года дело передадут в суд. К слову, пассажир Васильева до сих пор ходит на костылях.

УБИЙСТВО КСЕНИИ КАТОРГИНОЙ

Трагическая судьба этой девушки повергла в шок не просто всю Свердловскую область, а всю страну. Уже в декабре станет известно, что среди екатеринбуржцев это будет самый популярный запрос в «Яндексе» за весь 2019 год.

Молодая мама 9-летней дочки и добрый человек – так отзываются друзья Ксении о девушке, многие до сих пор не могут поверить, что ее больше нет. Все произошло вечером 10 октября, Ксения отправилась на Уралмаш, чтобы показать потенциальным покупателям свой внедорожник Audi Q5. Деньги были нужны для закрытия ипотеки, и медлить было нельзя.

Ксении Каторгиной было всего 27 лет. Фото: СОЦСЕТИ

В тот день ей позвонила незнакомка, которая «заинтересовалась покупкой автомобиля». Девушка попросила Ксению приехать к ней, якобы она беременна и не может ездить сама по городу. Ксения поверила милому женскому голосу на другом конце провода и отправилась на встречу. После этого она пропала.

Уже через два дня на поиски вышли десятки волонтеров, а ориентировки висели по всему городу. Нагнетало обстановку и то, что автомобиль Ксении также пропал, а ее телефон в последний раз был зафиксирован в районе Шувакиша.

- Все понимают, что ищем «груз 200», - говорили волонтеры, прочесывая окрестности озера.

Лишь утром 15-го числа появилась информация: убийцы пойманы. Вечером того же дня тело Ксении достали из колодца рядом с Северным кладбищем. На теле девушки были множественные колотые ранения.

Всем обвиняемым грозит пожизненный срокФото: Алексей БУЛАТОВ

Задержанными оказались трое жителей Челябинской области: Михаил Федорович, его гражданская жена Екатерина Меньшикова и 42-летний таксист Марат Ахметвалиев.

Отморозки убили Ксению ради машины и продали ее за бесценок. Всем троим грозит пожизненный срок. Девушку похоронили в родном Каменске-Уральском, у нее осталась дочь и пожилая мама.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/738046" frameborder="0"></iframe> Убийца Ксении Каторгиной показал, как скинул девушку в колодец.Видео: СУ СКР по Свердловской области

ПОЙМАЛИ УБИЙЦУ С УКТУСА

Дело об убийстве Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой было самым резонансным в 2018 году, но поймать предполагаемого преступника удалось лишь в конце 2019-го. Долгое время ходили слухи о том, что стрелок причастен к силовым структурам и проходил военную подготовку. Но на деле все было гораздо проще – подозреваемым оказался 35-летний житель Чкаловского района Алексей Александров. Инженер-конструктор, который увлекается фотографией, давно планировал опробовать «в действии» свое пневматическое оружие и готовился к расправе именно на склоне горы Уктус.

Убийство девушек не могли раскрыть почти полтора года. Фото: предоставлено родственниками

Позже станет известно, что он засветился на форуме для стрелков.

- Анализировались многочисленные оружейные форумы. Данный человек «засветился» там своей активностью. Он, в частности, обсуждал вопрос настройки ствола. А полуавтоматическая пневматика, к тому же такого калибра - довольно специфический сегмент, - рассказал в интервью «КП» руководитель первого отдела по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области Сергей Мальцев.

На допросе Александров подробно рассказал, как убивал девушек и где прятал оружие. До суда неуловимый стрелок будет находится в СИЗО.

У Александрова есть жена и трехлетний сынФото: Алексей БУЛАТОВ

По версии следствия, Алексей убил Ксению и Наталью из хулиганских побуждений.

СЕКТАНТ ВМЕСТЕ СО СВОИМ ЛИДЕРОМ УБИЛ СЫНА

В конце ноября стало известно о жестокой расправе над 9-летним ребенком в квартире на Вторчермете. Мальчик стал жертвой своего отца Ивана Казанцева и лидера секты «Свидетели Иисуса Христа» Земфиры Гайнуллиной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/747294" frameborder="0"></iframe> Появилось видео задержания отца-сектанта, обвиняемой в убийстве сына в Екатеринбурге.Видео: CКР

Иван Казанцев имеет гражданство Германии и БеларусиФото: Алексей БУЛАТОВ

По версии следствия, мужчина бил сына плеткой, а чтобы тот не кричал – закрыл рот кляпом. В результате мальчик умер от удушения, его тело закопали в лесу рядом с домом. Через два дня Казанцева и Гайнуллину задержали в Уфе, откуда они пытались сбежать в Беларусь.

Земфира Гайнуллина руководила сектой почти 10 летФото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге суд отправил парочку в СИЗО, им грозит пожизненный срок.

ТРОЙНОЕ УБИЙСТВО ИЗ-ЗА НАСЛЕДСТВА

Массовой расправой завершилась семейная ссора в Туринской Слободе в конце лета. В одной из деревень была убита чета Сабуровых: Олег и его жена Анна скончались на месте, а их старшая дочь позже умерла в больнице.

Семья Сабуровых. Фото: предоставлено родственниками

Лишь через 10 дней стрелка удалось задержать в Тюмени. Им оказался младший брат Олега Сабурова – Денис. Ранее судимый за незаконное хранение оружия мужчина очень тщательно готовился к расправе над семьей и даже несколько дней прожил в палатке неподалеку от их дома. Так он выжидал наилучший момент для нападения. По версии следствия, Денис Сабуров ворвался в дом брата ночью 2 августа и начал стрелять в упор.

– Под бременем неопровержимых доказательств задержанный признал свою причастность к указанным преступлениям, – отмечают в СУ СКР по Свердловской области. – Судом по ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.