«Хотел, чтобы мучилась»: молодая мама с Урала, которую расстрелял родной дядя, вышла из комы

В августе этого года маленькое село Тимофеево, что под Туринской Слободой облетела ужасная новость – в одном из частных домов расстреляли семью Сабуровых. В числе жертв оказался хозяин жилища Олег и его жена Анна. В момент расправы в доме также находилась их младшая дочь – 20-летняя Александра и ее грудной ребенок.

Убийца буквально в упор выстрелил девушке в голову и скрылся. Только через 10 дней стрелка удалось задержать в Тюмени. Им оказался младший брат Олега Сабурова – Денис. Ранее судимый за незаконное хранение оружия мужчина очень тщательно готовился к расправе над семьей и даже несколько дней прожил в палатке неподалеку от их дома. Так он выжидал наилучший момент для нападения. По версии следствия, Денис Сабуров ворвался в дом брата ночью 2 августа и начал стрелять в упор.

Еще недавно родители забирали Сашу из роддома. Фото: предоставлено родственниками

Имея криминальное прошлое, он сразу же попал в поле зрение силовиков, и на первом же допросе признался в двойном убийстве. До суда он будет находиться в СИЗО-1 Екатеринбурга.

– Под бременем неопровержимых доказательств задержанный признал свою причастность к указанным преступлениям, – отмечают в СУ СКР по Свердловской области. – Судом по ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Что касается состояния тяжелораненой Александры, то сначала она находилась в больнице Ирбита, но позже ее доставили в областную больницу на вертолете санавиации. Однако, врачи смогли лишь стабилизировать ее состояние. Две недели назад Саша вышла из комы, но не понимает происходящего вокруг.

Двухлетнего ребенка Александры будет воспитывать ее тетя. Фото: предоставлено родственниками

- Ее состояние можно описать одним словом – овощ, - рассказывают «КП» родственники семьи Сабуровых. – После Екатеринбурга ее снова вернули в Ирбит. Там на нее махнули рукой, сразу сказали, что уже ничего не сделать. Недавно Сашу перевезли в больницу Тюмени, в этом городе живут оставшиеся родственники. Но скорее всего она останется в таком состоянии до конца жизни. Следователи передавали нам показания Дениса с допроса. Он специально выстрелил ей в голову, хотел, чтобы помучалась.

За совершенное преступление Денису Сабурову грозит пожизненный срок. Двухлетнего сына пострадавшей Александры взяли под опеку родственники со стороны ее матери.

Денис Сабуров стрелял в брата и его родных из самодельного пистолета. Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Долгое время органы опеки по непонятным причинам не хотели оформлять документы, но в итоге мальчика отдали сестре Анны. Что касается мотива убийства, то Денис всегда ненавидел Олега. Масла в огонь подлила и смерть их матери. С декабря братья делили ее имущество, - говорят родные семьи Сабуровых.

У Олега и Анны Сабуровых также осталась старшая дочь. Но в ночь убийства ее, к счастью, не было дома.